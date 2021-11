Noch drei Spieltage haben die Kreisliga-Mannschaften im Kalenderjahr 2021 zu absolvieren. Aber genau jetzt ist die Jahreszeit, in der einige Spiele aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen könnten.

Der Spieltag an diesem Wochenende ist unterteilt in Partien am heutigen Freitag, am morgigen Samstag sowie am „Hauptspieltag“ Sonntag. Den Anfang machen der TSV Mudau gegen die SpG

...