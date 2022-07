Neuer Trainer für Mudau II

Uli Binnig aus Schefflenz ist neuer Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Mudau, die künftig wieder eigenständig, also nicht mehr in Spielgemeinschaft mit dem FC Schloßau, in der Kreisklasse A des Fußballkreises Buchen auflaufen wird.

Der 36 jährige B-Schein-Inhaber Binnig trainierte zuvor die Spielgemeinschaft Waldmühlbach/Katzental (Kreisliga und A-Klasse Mosbach) sowie diverse Jugendmannschaften des SV Schefflenz.

Uli Binnig trainiert den TSV Mudau II in der Kreisklasse A Buchen. © Grimm

Uli Binnig will in der A-Klasse die vielen jungen von den A-Junioren nachgerückten Spieler an die erste Mannschaft des TSV Mudau, die in der Landesliga Odenwald spielt, heranführen. hg