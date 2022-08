Mudau setzt im Aufsteigerduell ein fettes Ausrufezeichen

FC Schloßau – FV Lauda 1:2

Schloßau: Keller, Schnorr, Mechler, Link (85. Gornik), Friedrich, Proksch, Stuhl, Benig, Galm (75. Geier), Schäfer, Dylla.

Lauda: Hefner, Neckarmann, R. Schmidt, Mohr (90. Faber), Jurjevic, Fell, Fading, Czeczatka, Kaplan (67. Gerstner), K. Schmidt, Jallow.

Tore: 0:1 Fell (30.), 1:1 Schäfer (45.), 1:2 Mohr (48.). – Schiedsrichter: Becker (Langensteinbach).

Zum Auftakt in die neue Saison hatten die Hausherren gleich einen der meistgenannten Meisterschaftskandidaten zu Gast; und so trat der FV Lauda auch von Beginn an auf. Mit sicherem Kombinationsspiel und enormer Laufbereitschaft schnürte er die Heimelf von Anpfiff an in der eigenen Hälfte ein. Klare Tormöglichkeiten entstanden daraus aber nicht. Die „Blau-Weißen“ waren in dieser Phase zu sehr in der Abwehr beschäftigt, nur bei gelegentlichen Vorstößen konnte die Hintermannschaft dabei etwas entlastet werden. In der 30. Minute war es nach einer Standardsituation allerdings doch so weit, als D. Fell im Strafraum am höchsten stieg und per Kopf auf 1:0 für den Gast stellte. Doch damit war es dann auch wieder bis zur Pause mit den torgefährlichen Situationen vorm Tor der Hausherren vorbei. Auf der Gegenseite machte es Spielertrainer Schäfer deutlich besser, als er mit dem ersten richtig guten Angriff ebenfalls per Kopf den bis dahin etwas schmeichelhaften Ausgleichstreffer zum 1:1-Halbzeitstand erzielte. Der zweite Abschnitt begann für die „Blau-Weißen“ alles andere als vielversprechend, denn bereits in der 48. Minute ging der Gast nach einer schönen Angriffskombination durch Mohr erneut in Führung. Das sollte es dann auch für die Gäste gewesen sein, denn nun sahen die Zuschauer ein ganz anderes Spiel. Nun waren die Hausherren ein jederzeit gleichwertiges Team, spielten gekonnt nach vorne und hatten dabei sogar des Öfteren die Möglichkeit auf den Ausgleich oder gar noch mehr. Doch Pfosten und Latte sowie die nötige Portion Glück ließen den FV Lauda am Ende als Sieger den Platz verlassen.

TSV Höpfingen – FV Reichenbuch: 0:2

Höpfingen: L. Stöckel, Hering, M. Nohe, S. Balles, Bartesch (58. Klier), Farrenkopf (73. Beckert), Bundschuh, Johnson, Bauer, Dalhues (77. Luca Schmitt), S. Diehm.

Reichenbuch: Wurzel, Rothenberger (85. Treber), Gruber (90. Bieberle), Kunzmann, Bauer, Kadioglu (78. Panagiotidis), Roth, Winter , Deter (36. Huy),Weiß , Kirschenlohr.

Tore: 0:1 (22.) Rothenberger, 0:2 (52.) Kunzmann. – Schiedsrichter: Dennis Boyette (Schwetzingen). – Zuschauer: 135.

Die erste Riesen-Möglichkeit der neuen Saison im Lochbachareal hatten die Gäste bereits in der siebten Minute: Vereint konnten TSV-Keeper Stöckel und sein Defensivkollege Johnson einen Treffer des Gäste-Akteurs Bauer gerade noch verhindern. Bald hatte Ex-TSV-Coach Steven Bundschuh bei seinem Startelf-Comeback zwei vielversprechende Offensiv-Auftritte, aber zunehmend übernahmen die Gäste das Kommando: Schon Rothenbergers Freistoß versprühte Gefahr, in der 22. Minute landete das von ihm per Eckstoß raffiniert geschlagene Spielgerät zur 1:0-Gästeführung im TSV-Netz. FV-Akteur Gruber versuchte es gefährlich aus der Ferne, ebenso etwas später TSV-Mittelfeldspieler Diehm auf der anderen Seite. Nun schienen die heimischen Nohe-Mannen offensiver in der Spur, in den Schlussminuten des ersten Teils schaltete der Gast allerdings wieder in den Angriffsmodus. Nur sieben Minuten nach Wiederbeginn erhöhten sie gar durch Kunzmann auf 2:0. Stefan Hering gab in der 64. Minute durch fulminanten Weitschuss das Signal für seine TSV-Kollegen. So scheiterte Simon Balles in der 70. Minute nach Eckball nur knapp am Anschlusstreffer und die Gäste waren fortan mit Abwehrarbeit beschäftigt. Trotz unübersehbarem TSV-Bemühen nahm der FV, der kurz vor Spielende noch ein „Riesen-Ding“ liegen ließ, den Dreier mit nach Hause.

SV Nassig – FV Mosbach 0:1

Nassig: Floder, Sock, Henninger, Lausecker, Aust, Baumann (80. Diehm), Dworschak, Budde, Gattenhof, Rohde, Dürr (85. Winzenhöler)

Mosbach: Bittig, Ebert, Frey, Müller, Mohr, Knörzer, Kerling, Martin, Stadler, Heizmann, Eitelwein.

Tor: 0:1 (72.) Martin. – Schiedsrichter: Justin Bechtel. – Zuschauer: 150.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein ansehnliches Landesliga-Spiel. Der Gast aus Mosbach nahm von Anfang an das Heft in die Hand und schnürte den SVN in der eigenen Hälfte ein. Bis zur 30. Minute hatte der FV Mosbach einige gute Möglichkeiten zum Führungstreffer. Insbesondere Stadler und Martin beschäftigten die Abwehr der Gastgeber. In der Folge befreite sich Nassig und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Rohde und Dworschak gute Torchancen. Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichen. Beide Teams erspielten sich Chancen. Auf Nassiger Seite verpassten Budde und Lausecker, beim FV Mosbach scheiterte Stadler am Nassiger Keeper Floder. In der 72. Minute erzielte Martin das 1:0 für den Gast. Nassig gab sich aber nicht geschlagen und setzte Mosbach unter Druck. Zum Leidwesen der einheimischen Fans konnten aber Gattenhof und Winzenhöler nicht die sich bietenden Chancen auf den Ausgleichstreffer nutzen. Letztendlich blieb es beim etwas schmeichelhaften Auswärtssieg des FV Mosbach.

VfR Uissigheim – TSV Rosenberg 1:2

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Lemnitz, Schmitt, Göbel (61. Schipper), Gros (82. Oberst), Sladek, Krug (61. Walz), Duschek, Martin (82. Füger), Morawietz.-

Rosenberg: Krappel, Grant, Wild, Schäfer (85. Mai), Leis, Ondrusch, Volk (90. Lutz), Galm (53. Pasour), Haas, Flis (72. Weiß), Breitinger.-

Tore: 0:1 (12.) Leis, 1:1 (69.) Schmitt, 1:2 (80.) Pasour. – Schiedsrichter: Dr. Wiebke Frede (Heidelberg). – Zuschauer: 150.

Die Partie begann sehr ausgeglichen, ohne dass sich eine Mannschaft eine nennenswerte Torchance erarbeiten konnte. So fiel die Führung für die Gäste durch Simon Leis etwas überraschend. Der VfR versuchte sich in der 14. Minute mit einem Fernschuss, den der Gästetorwart parieren konnte. Der Gastgeber übernahm mehr und mehr die Initiative. Das Spiel verlagerte sich folgerichtig in die Rosenberger Spielhälfte. Fast hätte es in der 30. Minute im Gästetor „geklingelt“, doch Sebastian Ktrappel konnte den Freistoß von Dominik Sladek gerade noch mit den Fingerspitzen entschärfen. Fünf Minuten später zeichnete sich Maxi Diehm bei einem Freistoß von Marius Volk aus. Der VfR war bemüht, den Ausgleich zu erzielen, konnte sich aber zunächst keine klaren Torchancen erarbeiten. Nach vielen Zweikämpfen im Mittelfeld war es Yannick Schmitt, der in der 69. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich nach einer Flanke aus dem Halbfeld mit einem feinen Kopfballtor markierte. Als der VfR sichtlich bemüht war, das Spiel endgültig zu drehen, nutzten mit Dominik Weiß als Zuspieler und Nico Pasur als Torschütze zwei eingewechselte Spieler in der 80. Minute eine Unachtsamkeit in der Uissigheimer Abwehr. Der etwas schmeichelhafte 2:1-Auswärtssieg der Gäste war perfekt, nachdem Yannck Schmitt in der 90. Minute eine Großchance aus elf Metern nicht verwertete.

1.FC Umpfertal – TSV Mudau 1:5

Umpfertal: Dürr (57. Spingler), Müller (86. Hobl), Kuntschik, Würzberger, Tunga (59. Schütz), J. Throm, Oehm, Stelzer, Lorenz, Herrmann, Wild.

Mudau: Schork, Knapp, Hutter, Sperl, Hauk (82. Eckl), Beier (67. Sigmund), K. Throm, Mai, Hoffmann (84. Galm), Hornbach, Mechler (66. Allgeier).-

Tore: 0:1 (9.) Beier, 1:1 (36.) Müller, 1:2 (55.) Sperl, 1:3 (63.) K. Throm, 1:4 (78.) Sigmund, 1:5 (83.) Allgeier-. – Schiedsrichter: Niklas Klüdtke (Oedheim). – Besondere Vorkommnisse: Schwere Verletzung eines TSV-Spielers in der 65. Minute ohne Fremdeinwirkung. – Zuschauer: 130.

Die Landesliga-Premiere beider Teams begann hektisch. So ergaben sich bereits nach wenigen Minuten klare Torchancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Beier nach einer schönen Flanke zum 1:0 für den TSV. Die Heimelf fand nun besser ins Spiel und hatte durch Dürr und Kuntschik zwei gute Gelegenheiten. In der 37. Minute belohnte sich Umpfertal durch Sebastian Müller mit dem 1:1-Ausgleich. Der sehr aktive Kuntschik bereitete den Ausgleich mustergültig vor, so dass Müller nur noch einschieben musste. Nach der Pause war der FCU zunächst die aktivere Mannschaft, dies änderte sich jedoch in der 56 Minute, als Mudau nach guter Kombination das 2:1 erzielte. Nun lief bei Umpfertal nicht mehr viel zusammen. Nach einem langen Ball setzte sich Throm gut durch und erhöhte auf 3:1. Nun war das Spiel gelaufen, Mudau nutzte noch zwei Möglichkeiten und stellte durch Sigmund und Allgeier auf 5:1. Insgesamt fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus, doch war der Auswärtssieg des TSV Mudau zweifellos verdient.

TuS Großrinderfeld – VfK Diedesheim 2:1

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, Ille, Gernert, K. Michel (90. Stolzenberger), Kritz (75. Leuchtweis), Richter, Schmitt, Michel, Thoma, Mühleck (88. Dürr).-

Diedesheim: Hammel, Guth, Wilhelm (56. Lenz), Löhr (73. Müller), Angstmann (73. Fitze), L. Hüttler, Hogen, Kriegert, F. Hüttler, Müller (60. Gebauer), Heck.-

Tore: 1:0 (40.) Mühleck, 2:0 (52., Foulelfmeter), 2:1 (81.) Heck. – Schiedsrichter: Jan-Philipp Bräumer (Neckarbischofsheim). – Zuschauer: 120.

Nach einer Viertelstunde ohne nennenswerte Torchancen verpassten die Gäste in der 17. Minute eine gute Gelegenheit, um in Führung zu gehen. Dann hatte Großrinderfeld immer größere Spielanteile, doch Schüsse von Fabian Michel, Johannes Mühleck und Philipp Schmitt verfehlten das Ziel. Erst in der 40. Minute war es dann soweit: Johannes Mühleck erzielte mit dem 1:0 das erste Landesliga-Tor in der Vereinsgeschichte des TuS. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bewahrte Lukas Liebenstein mit zwei Glanzparaden den Gastgeber vor dem 1:1-Ausgleich. Nach dem Wechsel behielt Kevin Michel die Nerven, als er einen Elfmeter in der 52. Minute zur 2:0-Führung für die Heimelf verwandeln konnte. Die Gäste gaben dennoch nicht auf und würden in der 81. Minute mit dem 2:1-Anschlusstreffer belohnt. Mit sieben Minuten war die Nachspielzeit aus Gastgeber-Sicht großzügig bemessen, doch die Diedesheimer schafften den angestrebten 2:2-Ausgleich nicht mehr. Ein perfekter Start für die Wöppel-Elf war unter Dach und Fach.

SV Neunkirchen – Spvgg. Neckarelz 4:0

Neunkirchen: Haas, Agac (68. Dim), Homoki, T. Eiermann, Hader (85. Banas), B. Karic, Stoitzner, Ihrig (79. Ohlhauser), Thal (83. Hönig), Lenz, D. Eiermann.

Neckarelz: Ismailov, Y. Güzel, Yavuz, Bentz, Söll, Deigner, Bingöl (52. A. Güzel), Hatzis, Yilmaz, Lemberger, Feyerabend.

Tore: 1:0 Karic (7.), 2:0 Karic (17.), 3:0 Hader (32.), 4:0 Ihrig (45.), – Schiedsrichter: Tim Diepold (Ketsch). – Zuschauer: 150.

Zum ersten Spieltag empfing der SV Neunkirchen den Verbandsligaabsteiger aus Neckarelz und setzte sich dank einer starken ersten Hälfte verdient mit 4:0 Toren durch.