Mergentheimer Altkreisduell steigt in Neunkirchen

Die weiße Weste von Tabellenführer TSV Schrozberg bekam beim 3:3 im Spitzenspiel bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II den ersten Fleck. Im Heimspiel bereits morgen gegen den Vorletzten SGM Creglingen II/Bieberehren sind die Schrozberger haushoher Favorit, auch wenn die Statistik für die Gäste ganz gut aussieht.

Die Weikersheimer müssen nun zum Mergentheimer Altkreisduell beim bislang enttäuschenden Drittletzten TSV Althausen/Neunkirchen antreten, der zwar zuletzt in Forchtenberg den ersten Auswärtspunkt holte, aber nach den ersten sechs Spielen lediglich vier Zähler auf dem Konto hat.

Der SV Edelfingen benötigt einen Sieg, um den Anschluss zur Spitze in der „B3“ zu halten. © Robert Stolz

Die SGM Forchtenberg/Sindringen-E. II ist Gast beim punktgleichen SV Edelfingen, der allerdings zwei Spiele weniger absolvierte und sich mit zehn Zählern auf dem Konto nach oben orientieren darf. Völlig leer ging dagegen bislang die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II aus, die allerdings zuletzt beim 1:3 im Derby gegen die nun spielfreie SGM Hohebach/Rengershausen I ihre Haut sehr teuer verkaufte. Dennoch ist das Schlusslicht auch bei der SGM Mulfingen II/Hollenbach II, die zuletzt in Bieberehren mit 6:3 auftrumpfte, nur Außenseiter. Der zuletzt spielfreie Tabellenvierte SGM Markelsheim/Elpersheim II muss sich beim Zehnten in Jagsthausen bewähren, der nach sechs Spielen lediglich fünf Punkte auf dem Konto hat.

Ein Künzelsauer Altkreisduell geht in Morsbach über die Bühne wo der Tabellenfünfte den Siebten SV Sindelbachtal erwartet. Der A3-Absteiger trennte sich zuletzt 1:1 vom SV Berlichingen/Jagsthausen und weist eine ausgeglichene Bilanz auf (3-1-3), Morsbach war am vergangenen Wochenende spielfrei.

Auf einen sehr erfolgreichen Doppelspieltag kann der TV Niederstetten II in der Kreisliga B4 zurückblicken. Dem überraschenden 2:1-Auswärtssieg in Untermünkheim folgte zwei Tage später gegen den SSV Gaisbach II der erste Heimsieg. Am Sonntag sind die Vorbachtäler in Rengershausen Derbygast bei der SGM Hohebach/Rengershausen II, die am verlängerten Wochenende sowohl das Gastspiel beim Spitzenreiter in Schwäbisch Hall als auch das Heimspiel gegen Ammertsweiler/Mainhardt II deutlich mit 0:3 verlor.

Zum B4-Kellerduell empfängt der Vorletzte SpVgg Gammesfeld II bereits morgen das Schlusslicht Leukershausen/M. II. H.W.