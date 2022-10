Harthausen: Mit breiter Brust ins Derby

Die SGM Mulfingen/Hollenbach II verteidigte mit dem 4:2-Auswärtssieg beim FC Creglingen die Tabellenführung. Auch die Verfolger aus dem Taubertal ließen am vergangenen Wochenende nichts anbrennen und gewannen ihre Spiele deutlich. Für die größte Überraschung sorgte allerdings der bis dato alleine noch sieglose SC Wiesenbach, der mit seinem souveränen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Dörzbach/Klepsau die Rote Laterne an den SV Wachbach II weiterreichte.

Gerne hätten die Wiesenbacher am Mittwochabend im vorgezogenen Gastspiel beim Spitzenreiter in Mulfingen nachgelegt. Der Tabellenführer tat sich zwar äußerst schwer, wurde aber letztlich mit 3:1 seiner Favoritenrolle gerecht und baute seinen Vorsprung, zumindest für drei Tage, auf sechs Zähler aus. Seine Konkurrenten stehen damit an diesem Wochenende unter Druck und müssen ebenfalls gewinnen um auf Tuchfühlung zu bleiben.

Die SGM Taubertal/Röttingen zeigte sich vor eigenem Publikum sehr gut erholt von der 3:7- Abfuhr beim SV Harthausen und fertigte den zuvor noch ungeschlagenen SC Amrichshausen mit 5:1 ab. Nun müssen sich die Unterfranken bereits morgen bei Aufsteiger FC Billingsbach bewähren. Die Elf von Rafael Götz blieb zuletzt in Elpersheim klar mit 0:3 auf der Strecke. Diese Niederlage beim Titelkandidaten war kein Beinbruch für den FCB, der sich im Kampf um den Klassenerhalt an anderen Gegnern orientieren muss. Der recht launische Tabellenzweite SGM Taubertal/Röttingen wird den kleinen Platz im Blaufeldener Teilort aber nicht im Spaziergang erobern. In bisher erst vier Vergleichen (in den Spielrunden 13/14 und 15/16) hatten die Bayern allerdings durchweg die Nase vorn.

Wie Taubertal/Röttingen muss auch der Tabellendritte SGM Markelsheim/Elpersheim auswärts antreten. Am Sonntag geht es zur DJK Bieringen, die zuletzt drei Zähler aus Igersheim mitnahm und mit diesem 2:1- Erfolg für eine ausgeglichene Gesamtbilanz gesorgt hat. Das letzte Gastspiel an der Jagst gewannen die Taubertäler im April mit 1:0, in den weiteren vier der fünf Begegnungen seit der Saison 17/18 sicherte sich der Außenseiter aber insgesamt recht beachtliche fünf Zähler.

Mit zwei Derbysiegen in Folge hat der SV Harthausen einen großen Sprung nach vorne gemacht und sich auf Rang 6 verbessert. Am Sonntag steht nun gleich der nächste Lokalkampf auf dem Programm. Bezirksligaabsteiger SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach ist Gast auf dem Waldsportplatz. Beide Teams setzten sich zuletzt gegen Kellerkinder durch: der Tabellenvierte ließ den FC Phoenix Nagelsberg am Montag in Weikersheim mit 6:1 abblitzen, der Igersheimer Teilortclub gewann das Derby beim SV Wachbach II mit 3:1. Dabei schnürte der routinierte Torjäger Johannes Heidinger seinen zweiten Dreierpack hintereinander.- Die Platzherren wollen nun auch gegen den Titelanwärter ihren Aufwärtstrend bestätigen und werden mit breiter Brust in dieses Nachbarschaftsduell gehen.

Zum zweiten Mergentheimer Altkreisduell des neunten Spieltages empfängt der zuletzt spielfreie Tabellensiebte Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern den Tabellenzwölften FC Igersheim. Die Spielvereinigung hat vor eigenem Publikum lediglich im Derby gegen Harthausen (1:1) zwei Punkte liegen lassen, und unter anderem auch gegen Spitzenreiter SGM Mulfingen/Hollenbach II ihre Heimstärke unter Beweis gestellt. Der FC Igersheim hat allerdings gute Erinnerungen an sein letztes Gastspiel in Apfelbach, wo er vor gut einem Jahr mit 4:2 triumphierte. Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander ist das Team von Ralf Smolka der Abstiegszone schon wieder bedenklich nahe und bräuchte deshalb unbedingt einen zählbaren Erfolg.

Für den SV Wachbach II gilt Letzteres vor seinem Gastspiel beim SC Amrichshausen in besonderem Maße, denn dem Aufsteiger leuchtet seit dem letzten Sonntag die Rote Laterne. Den bislang einzigen Sieg feierte das Schlusslicht auf eigenem Platz im Kellerduell gegen den SC Wiesenbach. Der Tabellenneunte SC Amrichshausen muss sich vor eigenem Publikum rehabilitieren, denn die erste Saisonniederlage fiel mit 1:5 in Röttingen recht deftig aus.

Nur ein Pünktchen mehr als der SV Wachbach II hat der FC Phoenix Nagelsberg auf dem Konto. Nun ist der FC Creglingen Gast beim Tabellenvorletzten. Der FCC verlor drei seiner letzten vier Spiele und weist nach gutem Saisonstart jetzt nur noch ein ausgeglichenes Konto aus. Wie Trainer Dietmar Fiedler nach der 2:4- Niederlage gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II zutreffend feststellte, hat sein Team die Spiele gegen die ersten Fünf der Tabelle nun hinter sich. In Nagelsberg sollte ein Dreier für den FCC drin sein, wenngleich es für die Taubertäler in bislang zwei Gastspielen dort noch nichts zu erben gab.

Spielfrei ist Dörzbach/Klepsau.