Klangvolle Namen

Am Samstag, 23. Juli, ist es wieder soweit: Die Wildbachsportanlage in Nassig öffnet wieder die Tore für Nachwuchskicker der deutschen Profiligen. Unter der Schirmherrschaft von Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und der Unterstützung der Firma Bühnenbau Wertheim findet bereits zum neunten Mal das gut besetzte Turnier für U15 Mannschaften statt. Neben dem FC Ingolstadt 04, der seit Anfang an dabei ist, haben auch der 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth, FC Augsburg, FC Kickers Würzburg, SV Viktoria Aschaffenburg und die TSG 1899 Hoffenheim ihre Teilnahme an dem Turnier erneut zugesagt. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die U16/17 Mannschaft der heimischen SG Nassig. Das Turnier startet gegen 11 Uhr. Etwa gegen 14.30 Uhr beginnen die Viertelfinalspiele. Das Halbfinale steht ab 15.45 Uhr auf dem Programm. Das Finale ist gegen 17.30 Uhr geplant.

Für Freunde des Jugendfußballs gibt es bereits am Freitag, 22. Juli, um 18.30 Uhr ein interessantes Spiel auf dem Programm. Die Junioren des FC Augsburg treffen auf eine Auswahl der hiesigen Stützpunkte der Kreise TBB und Buchen). wl