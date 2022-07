SV Nassig strauchelt, ist aber auf Kurs

Höhefeld. Bei der 47. Wertheimer Stadtmeisterschaft in Höhefeld spricht viel für ein mögliches Finale zwischen dem Landesligisten SV Nassig und dem A-Ligisten TSV Kreuzwertheim.

Nassig musste gestern gegen den FC Eichel jedoch den ersten kleineren Rückschlag hinnehmen, als man gegen den FC Eichel nicht über ein 1:1 hinaus kam. Der favorisierte Landesligist ging schon nach vier Minuten nach einem eklatanten Abwehrfehler des FCE durch Joachim Gattenhof in Führung. Doch der Außenseiter präsentierte sich äußerst kampfstark und hielt unerwartet stark dagegen, In der 13. Minute erzielte Leon Hommer den Ausgleich, den Eichel dann mit etwas Glück und Geschick über die Zeit brachte.

Die neugegründete SG RaMBo verlor gestern 0:3 gegen Türkgücü Wertheim. Titelverteidiger VfB Reicholzheim muss am Samstag auf einen Ausrutscher des TSV Kreuzwertheim hoffen, um noch ins Finale zu kommen.

Zuvor hatte Türkgücü Wertheim die bis dahin ungeschlagene SG RaMBo überraschend glatt und absolut verdient mit 3:0 besiegt. Die Tore erzielten in der 53. Minute Burak Aksit, in der 58. Minute Gökce Genc per Foulelfmeter und in der 60. Minute Göktürk Kizildeniz.

Die Gruppe B war gestern nicht im Einsatz und kommt erst wieder am Samstag zum Zug.