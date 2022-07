SV Nassig II ersetzt Team aus Urphar

Wertheim. Der kurzfristige und unerwartete Rückzug der SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen aus dem Teilnehmerfeld der Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft in Höhefeld hat den Turnier-Verantwortlichen etwas Kopfschmerzen bereitet. Mittlerweile wurde eine Lösung gefunden: Der SV Nassig II (Kreisklasse A Tauberbischofsheim) springt ein und nimmt den Startplatz der Urpharer in der Gruppe B ein. Der bisher geplante und so veröffentlichte Spielplan bleib bestehen, außer: Statt Urphar-Lindelbach/Bettingen spielt nun der SV Nassig II.

Modus

Das Teilnehmerfeld umfasst nun wie zunächst geplant neun Mannschaften. Gespielt wird in zwei Gruppen mit fünf beziehungsweise vier Mannschaften. Ein Spiel dauert zwei Mal 30 Minuten. Gruppe A: Kickers DHK Wertheim, Türkgücü Wertheim, FC Eichel, SG RaMBo, SV Nassig. Gruppe B: SV Viktoria Wertheim, VfB Reicholzheim, TSV Kreuzwertheim, SV Nassig II.

Die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Finale. Die Zweitplatzierten treffen im Spiel um Platz drei aufeinander.

Spielplan

Samstag, 16. Juli, 13 Uhr: Kickers DHK Wertheim– FC Eichel, 15 Uhr: SV Viktoria Wertheim – SV Nassig II, 16.30 Uhr: SV Nassig – Türkgücü Wertheim. 18 Uhr: VfB Reicholzheim – TSV Kreuzwertheim. Sonntag, 17. Juli, 13 Uhr: SG RaMBo – FC Eichel, 14.30 Uhr: SV Nassig II – VfB Reicholzheim, 16 Uhr: TSV Kreuzwertheim – SV Viktoria Wertheim, 17.30 Uhr: SV Nassig – Kickers DHK Wertheim. Montag, 18. Juli, 18 Uhr: Türkgücü Wertheim – SG RaMBo, 19.30 Uhr: FC Eichel – SV Nassig. Freitag, 22. Juli, 17.30 Uhr: Türkgücü Wertheim – FC Eichel, 19 Uhr: SG RaMBo - Kickers DHK Wertheim. Samstag, 23. Juli, 14 Uhr: TSV Kreuzwertheim – SV Nassig II, 15.30 Uhr: SV Viktoria Wertheim – VfB Reicholzheim, 17 Uhr: SG RaMBo – SV Nassig, 18.30 Uhr: Kickers DHK Wertheim – Türkgücü Wertheim. Sonntag, 24. Juli, 15 Uhr: Spiel um Platz drei, 17 Uhr: Finale. kg