Gipfeltreffen in Hohebach

Für die große Überraschung des vergangenen Wochenendes sorgte in der Kreisliga B3 das bis dato noch punktlose SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II, die dem alleine noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schrozberg ein 2:2-Unentschieden abrang. Die vor der Saison als Titelfavorit gehandelte aber recht „holprig“ gestartete SGM Hohebach/Rengershausen I rückte durch ihren 2:0-Derbysieg gegen die nun spielfreie SGM Mulfingen II/Hollenbach II auf Platz zwei vor und verringerte den Abstand zum Spitzenreiter auf nur noch vier Zähler.

Am Sonntag bietet sich der SGM Hohebach/Rengershausen die große Chance den Rückstand auf nur einen einzigen Punkt zu reduzieren, denn der TSV Schrozberg kommt zum Gipfeltreffen nach Hohebach. Vor einem Jahr trennte man sich an der Jagst mit einem 2:2-Unentschieden, das sich die Gastgeber erst in letzter Minute sichern konnten. In der zweiten Halbserie setzte sich die SGM mit 2:1 in Schrozberg durch.- Nach zuletzt drei Siegen in Folge gehen die Hausherren mit breiter Brust in dieses „Sechs-Punkte-Schlüsselspiel“

Der SV Edelfingen kann mit einem Heimsieg gegen den Drittletzten SGM Creglingen II/Bieberehren an der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II sowie am SV Morsbach vorbeiziehen, da beide Teams an diesem Wochenende spielfrei sind. Es wäre sogar eine Verbesserung auf Rang zwei drin, falls die SGM Rengershausen/Hohebach das Spitzenspiel nicht gewinnen sollte. In der letzten Saison taten sich die Grün-Weißen schwer gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren die in Edelfingen ein Remis schaffte und das Rückspiel mit 1:0 gewann.

Für den TSV Althausen/Neunkirchen steht gleich das nächste Kellerduell auf dem Programm: Schlusslicht SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II wird nach dem unerwarteten Remis gegen Schrozberg selbstbewusst ins Bad Mergentheimer Teilortderby beim Vorletzten in Neunkirchen gehen.

A3-Absteiger SV Sindelbachtal ist mit negativer Gesamtbilanz nur auf Tabellenplatz acjt zu finden. Wie die Marlacher hat auch die SGM Markelsheim/Elpersheim II nur insgesamt vier Punkte in den vergangenen fünf Spielen verbucht. Die Begegnung an der Jagst ist völlig offen. Das gilt auch für das Spiel des Tabellenzehnten SV Berlichingen/Jagsthausen gegen den Neunten SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach. II.

Kreisliga B4

Der TV Niederstetten II hofft am Sonntag beim Vorletzten GSV Waldtann II auf den vierten Saisonsieg. Die SGM Hohebach/Rengershausen II will bereits heute Abend in Rengershausen im Kellerduell gegen Schlusslicht Leukershausen/M. II ihre Negativserie beenden. hw