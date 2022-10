Klare Sache in Löffelstelzen

Der TSV Schrozberg wurde am Samstag in der Kreisliga B Hohenlohe, Staffel 3 seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang den Vorletzten SGM Creglingen II/Bieberehren mit 2:0. Nun ist der alleine noch ungeschlagene Spitzenreiter Gast beim punktlosen Schlusslicht in Löffelstelzen. Alles andere als ein souveräner Sieg des TSV wäre eine große Überraschung.

Nur drei Punkte trennen den Tabellenzweiten SV Morsbach, der das Verfolgerfeld anführt, vom Tabellensiebten SGM Mulfingen II/Hollenbach II. Drei direkte Vergleiche innerhalb dieses Sextetts sind das Salz in der Suppe des zehnten Spieltags. Der Tabellenzweite SV Morsbach muss sich beim Sechsten SGM Markelsheim/ Elpersheim II behaupten, der unbedingt die Scharte der jüngsten 2:3-Niederlage in Jagsthausen auswetzen möchte.

Verfolgerduell in Weikersheim: Der Dritte empfängt den Fünften. © Robert Stolz

Vor einer schweren Auswärtsaufgabe steht der Tabellenfünfte SV Edelfingen beim seit sechs Spielen unbesiegten Dritten in Weikersheim. Die Gastgeber sind zuhause, die „Grün-Weißen“ auswärts noch ungeschlagen.

Auch die Hausaufgabe des Tabellenvierten SGM Hohebach/Rengershausen ist keineswegs leicht: Der unberechenbare Lokalrivale SGM Mulfingen II/Hollenbach II ist am Sonntag Gast.

Durch den Ausgleichstreffer zum 1:1 rettete der Drittletzte TSV Althausen/Neunkirchen gegen die starke SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II noch einen Punkt. Dem Remis soll nun im Kellerduell beim Vorletzten in Bieberehren der zweite Saisonsieg folgen.

Die SGM Creglingen II/Bieberehren hat gegenüber den Vorjahren gewaltig an Substanz eingebüßt. Sechs Niederlagen steht bislang lediglich der 1:0-Heimerfolg gegen das Schlusslicht aus Löffelstelzen gegenüber. Spielfrei sind an diesem Wochenende der SV Sindelbachtal, der SV Berlichingen/Jagsthausen sowie die SGM Forchtenberg/Sindringen/E. II.

Kreisliga B4

Mit 3:1 gewann der TV Niederstetten II am vergangenen Wochenende das Lokalderby. Es war der dritte Sieg in Folge und die nun spielfreien Vorbachtäler schreiben damit erstmals in dieser Saison schwarze Zahlen.

Die SGM Hohebach/Rengershausen II blieb dagegen das dritte Mal hintereinander punktlos. Im Gastspiel beim Tabellensechsten SGM Altenmünster II/ESV Crailsheim kann nur eine Leistungssteigerung eine weitere Pleite verhindern.