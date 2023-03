Hohe Hürde für Uissigheim II auf dem Weg nach oben

Mit einem unerwarteten 2:1-Auswärtssieg beim TSV Assamstadt II hat sich die SpG Uissigheim II/Gamburg weiter auf den Weg nach oben gemacht. Nun steht gegen den Tabellenführer SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II der nächste Härtetest an. Die Gäste mussten sich zuhause überraschend der SpG Impfingen/ Tauberbischofsheim II mit 0:1 geschlagen geben. Vielleicht kann die Heimelf hieraus Kapital schlagen und das Momentum nutzen, um dem Spitzenreiter einen weiteren Nadelstich zu versetzen. Zumindest einen Punkt will man den Heimfans bescheren.

Nur äußerst knapp mit 1:2 siegte der VfR Gerlachsheim beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht SpG Balbachtal II. Will man das anvisierte Aufstiegsziel nicht aus den Augen verlieren, muss das anstehenden Heimspiel gegen die SpG Beckstein/Königshofen II engagierter angegangen werden. Dies vor allem deshalb, da die Gäste mit einem Punktgewinn gegen den SV Nassig II aufhorchen ließen. Unabhängig hiervon ist davon auszugehen, dass die Hausherren die „ Lektion“ gelernt haben und ihre beste Leistung abrufen werden.

Eine Begegnung auf Augenhöhe verspricht die Partie zwischen dem TSV Kreuzwertheim und dem FC Eichel zu werden. Während die Hausherren spielfrei waren, haben die Gäste gegen die SpG Wittighausen/Zimmern einen hohen Heimsieg verbucht. Ein weiterer „Dreier“ und der FC könnte die Gastgeber punktemäßig sogar einholen. Andererseits dürfte die Heimelf gefestigt genug sein, um ihrerseits zur Attacke zu blasen und auf Sieg zu spielen. Letztendlich könnte zum Schluss auch ein Unentschieden auf der Anzeigentafel stehen.

Mit einem torlosen Remis beim Tabellennachbarn SV Distelhausen musste sich der FC Külsheim am vergangenen Wochenende begnügen. Um aus dem Tabellenkeller wegzukommen, sollte im anstehenden Match erneut gepunktet werden, wenn möglich dreifach. Ob dies gleich gegen den anreisenden TSV Assamstadt II, der eine überraschende Heimniederlage gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg einstecken musste, gelingt, ist fraglich. Zu stark präsentierte sich der TSV trotz der jüngsten Niederlage, bisher. Vielleicht gelingt es den Platzherren eine mögliche Verunsicherung der Gäste auszunutzen, um zumindest ein Unentschieden zu erreichen.

Für die SpG Wittighausen/Zimmern geht es nach der deftigen Niederlage in Eichel darum, wieder Selbstvertrauen zu tanken und den Blick nach oben zu richten. Um dies zu verwirklichen ist eine sofortige Rehabilitation gefragt und auch möglich. Der Grund hierfür ist, dass mit der SpG Balbachtal II ein Gegner auf dem Spielplan steht, der weit abgeschlagen das Tabellenende ziert und bisher lediglich einen Punkt auf seinem Konto hat. Wenn auch die Gäste am vergangenen Wochenende dem VfR Gerlachsheim das Leben lange Zeit schwermachten, sollte die Heimelf als Sieger den Platz verlassen.

Dank eines etwas überraschenden Auswärtssieges beim Tabellenführer SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II hat sich die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II wieder an das Spitzenduo herangekämpft. Die Chancen, dass dieser Trend nahtlos fortgesetzt werden kann, stehen gut, denn im anstehenden Heimspiel gibt der aktuelle Tabellenvorletzte die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen seine Visitenkarte ab. Die Gäste mussten sich am vergangenen Sonntag dem FC Grünsfeld II klar geschlagen geben. Sollte nichts Außergewöhnliches passieren, bleibt die maximale Punktzahl an der Tauber.

Aus einem gesicherten Mittelfeld heraus, kann sich der SV Nassig II entspannt auf die anstehende Begegnung mit dem SV Distelhausen konzentrieren. Wenn auch die Punkteausbeute im Spiel gegen die SpG Beckstein/Königshofen II nicht optimal war, so wird man dies gegen die ebenfalls nur ein Remis erzielenden Gäste versuchen besser zu machen. Nimmt man die Papierform und die aktuelle Tabellensituation als Maßstab stehen die Chancen hierfür ausgesprochen gut.