Schlechte Vorzeichen für TVN

Der SSV Gaisbach (37) hat trotz des Unentschiedens in Gammesfeld wieder Platz eins übernommen, da die Spitzenpartie in Sindringen gegen Wachbach wegen matschiger Platzverhältnisse ausgefallen ist. Neuer Dritter ist die SGM aus Altenmünster (35), die in den vergangenen Wochen von Platz elf in der Tabelle nach oben geklettert ist. Wachbach (34, ein Spiel weniger) ist Vierter, Niederstetten (26) belegt Rang neun und der VfB Bad Mergentheim (17) Rang dreizehn.

SV Wachbach

„Wir hätten gerne gespielt, wären auch gut besetzt gewesen“ sagt Trainer Arben Kaludra zum Spielausfall. „Aber so ein Spitzenspiel sollte auch unter regulären Bedingungen stattfinden.“ Jetzt kommt mit Leukershausen das Schlusslicht der Tabelle. „Auf dem Papier ist das eine vermeintlich klare Sache, und genau darin liegt die Gefahr“, sagt Kaludra. „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, zumal die Bedingungen derzeit zugunsten der Underdogs sind. Leukershausen hat gute Spieler und auch im Hinspiel reichte es für uns nur zu einer Punkteteilung.“ Wer vorne dabei sein will, muss diese Spiele aber gewinnen, „das streben wir an. Seitz wird ausfallen, zudem haben wir einige Spieler, die noch nicht in Form sind, aber die erste Elf wird topbesetzt sein.“ Aufhorchen ließen die Gäste durch die Unentschieden in Sindringen und Untermünkheim.

TV Niederstetten

Mit dem Punkt in Mainhardt zeigte sich TV-Coach Henning Westphal zufrieden. „Das geht in Ordnung, es war ein ausgeglichenes Spiel. In der Hinrunde hatten wir nach den ersten zwei Spielen null Punkte, jetzt schon vier, das passt.“ Gegen den Fünften Schwäbisch Hall wird es jetzt immens schwer, es gilt auch die 0:4-Vorrundenschlappe wett zu machen haben. „Das war auf jeden Fall unser schwächstes Spiel der Saison, wenn nicht insgesamt, seit ich Trainer in Niederstetten bin.“ Die Vorzeichen sind nicht gut. Es fehlen Benedikt Reindel, Jona Wolpert, Felix Sbongk, Luca Dinkel, Moritz Esslinger und wahrscheinlich auch David Stussnat. „Teilweise wegen Arbeit, wegen Uni, wegen Familienfeierlichkeiten oder verletzt“ sagt Westphal. „Marcel Böhm wird bis Sonntag hoffentlich wieder gesund, dann haben wir exakt elf Spieler aus dem Erste-Mannschaftskader plus einen A-Jugendspieler. Daher werde ich wohl einige Spieler der Zweiten zum doppelt Spielen überreden müssen. Wir werden alles reinhauen, was wir haben, vielleicht ist ja gegen den haushohen Favoriten eine Überraschung drin.“

VfB Bad Mergentheim

„Wenn man kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen muss, ist das immer eine bittere Pille und die Enttäuschung im Anschluss natürlich groß“, so das Resümee von VfB-Sportvorstand André Herber nach der Partie in Niedernhall. „Insgesamt geht das Remis für beide Seiten aber in Ordnung.“ Nun geht es gegen Gammesfeld, welche zuhause gegen Titelanwärter Gaisbach unentschieden spielten. „In Gammesfeld mussten wir damals auch einen späten Ausgleich per Elfmeter hinnehmen. Insgesamt sind wir nach wie vor in unserer Abwehr zu anfällig und bekommen zu viele unnötige Gegentore“, erklärt Herber. „Diese leichten Fehler müssen wir im Heimspiel abstellen und den ersten Dreier in der Rückrunde holen.“ Nico Fritsch wird nach Grippe zurück in den Kader kommen, Dogukan Akdas wird verletzt ausfallen. Sven Bornhorst wird das erste Mal gegen Gammesfeld zwischen den Pfosten stehen.