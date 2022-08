Der Derby ist eine klare Sache

FC Grünsfeld – SV Königshofen 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grünsfeld: Talic, T. Dürr, D. Dürr Danny, Konrad, Wagner, Müller, (73. Endres), Scherer (80. Baytekin), Albert, Engert, Scherer, (84. Häusler, Gerberich.

Königshofen: Schmitt, Henning, Arias, Tiefenbach, Beirich, Carrapato, Vierneisel, Dauth (70. Schweer), Michelbach, Rathmann (87. Müller), Helbig.

Mehr zum Thema Landesliga Odenwald Mudau setzt im Aufsteigerduell ein fettes Ausrufezeichen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Eintracht in Einzelteile zerlegt Mehr erfahren

Tore: 1:0 (2.) Alexander Albert, 2:0 (46.) Lukas Müller, 3:0 (85., Eigentor) Marcel Schweer. – Schiedsrichter: Pascal Mauer. – Zuschauer: 150.

Es waren noch gar nicht alle Zuschauer am Grünsfelder Sportplatz eingetroffen, da hatte Alexander Albert bereits den Ball nach sehenswerter Vorarbeit hoch zum 1:0 in Königshöfer Tor gehämmert. Danach plätscherte das Spiel so dahin, mit mehr Ballbesitz und größerem Vorwärtsdrang für die Heimelf.

Mitte der ersten Hälfte wollte Albert seinen Mitspieler Benedikt Scherer durch die Schnittstelle anspielen, sein Pass geriet jedoch etwas zu scharf. Ab etwa der 35. Minute spielte Königshofen verstärkt mit. Daraus entstand ihre beste Torchance als sich auf der linken Außenbahn ein Spieler schön durchsetzte. Seine Hereingabe aber setzte Manuel Arias knapp am Posten des Grünsfelder Tores vorbei. Nicht mal eine Minute später lenkte Torhüter Talic einen Fernschuss eines Königshöfers von der Mittellinie aus nur mit allerletzter Kraft und Können über die Querlatte.

Die zweite Hälfte begann wie die Erste. Nur dass dieses Mal manche Zuschauer noch beim Bierholen waren als schon das 2:0 für Grünsfeld fiel. Nach zwei Minuten versenkte Lukas Müller einen aus der Königshöfer Abwehr zurückkommenden Ball aus 16 Meter mit seinem trockenen Flachschuss zum 2:0 im gegnerischen Tor. Wenige Minuten später wurde Bendedikt Scherer links außen schön in Szene gesetzt. Sein Schuss entschärfte der Königshöfer Towart Schmitt jedoch in spektakulärer Weise.

Spielertrainer macht es klar

Kurz danach setzt Danny Dürr für Grünsfeld nach einer Ecke einen Kopfballaufsetzer knapp übers gegnerische Tor. Den Zuschauern stockte der Atem in der 65. Minute, als ein Eckball es SV Königshofen vor dem Grünsfelder Tor halbhoch an Freund und Feind vorbei ging. In der Folge nahm Andre Engert für Grünsfeld nach einer Ecke Maß, seinen strammen Schuss lenkte Schmitt jedoch wiederum über die Latte. Etwa 15 Minuten vor Schluss konnte Danny Dürr nach einer weiteren Ecke den Ball nicht Königshöfer Gehäuse unterbringen.

Letztlich sorgte Spielertrainer Dominik „Gerbo“ Gerberich in der 84. Minute mit einem Freistoß indirekt für die Entscheidung, als ein Königshöfer Spieler seinen Ball noch ins eigene Tor abfälschte. Die Lehre für die Zuschauer: In Grünsfeld sollte man nicht erst knapp nach dem Anstoß eintrudeln und auch nicht in der Halbzeit zu lange Bier holen.