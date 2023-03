Bei wem ein Sieg jetzt Pflicht ist

TSV Höpfingen III – SpG Ahorn. Für die SpG Ahorn verlief der Start nach der Winterpause nicht wie geplant. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Nun will man also im dritten Anlauf wieder punkten. Dabei hofft man auf einen guten Tag der beiden Top-Scorer (Dennis Wüst und Philip Zimprich). Ein Sieg ist Pflicht, um vorne dran zu bleiben. Der TSV jedoch will den Favoriten ärgern, um sich aus dem Tabellenkeller fern zu halten.

SpG Rippberg II/ Wettersdorf-Glashofen II – SpG Buchen III/ Hettingen II. Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg vorige Woche will die SpG Buchen III/ Hettingen II dort anknüpfen, um weiter auf Punktejagd zu gehen. Allerdings stellt die SpG Buchen III/ Hettingen II die zweitschlechteste Offensive der Liga dar. Anders sieht es bei der Heimmannschaft aus. Alleine in den vergangenen zwei Spielen erzielten die Gastgeber zehn Treffer. Die Hintermannschaft der „Buchener“ muss also erst einmal die Offensive des Gegners stoppen.

SpG Adelsheim II/ Oberkessach II – SpG Krautheim II/ Westernhausen II. Die SpG Krautheim II/ Westernhausen II will an dem Sieg im Topspiel vergangenes Wochenende, als die SpG Ahorn der Gegner war, anknüpfen und die nächsten drei Zähler im Kampf um das Meisterschaftsrennen einfahren. Neben einer guten Offensive stellt die SpG Krautheim II/ Westernhausen II die derzeit zweitstärkste Auswärtsmannschaft der Saison.

Eintracht Walldürn II – SpG Bofsheim I/ Osterburken II. Der Ligaprimus SpG Bofsheim I/ Osterburken II möchte mit einem Auswärtssieg bei der Eintracht aus Walldürn weiter punkten, um den Vorsprung auf die direkten Verfolger um die Meisterschaft zu halten oder bestenfalls auszubauen. Als bestes Auswärtsteam mit der stärksten Offensive der Runde wollen die Mannen von Trainer Nils-Christoph Baumann beweisen, warum sie auf Platz 1 stehen. Walldürn hofft nach drei Spielen ohne Tor wieder auf einen Erfolg in der Offensive, wenngleich die Gäste erst fünf Gegentore schlucken mussten.

SpG Großeichholzheim II/ Waldhausen II/ Laudenberg II – SpG Ballenberg II/ Berolzheim I/ Oberwittstadt III. Vergangenes Wochenende holte die SpG Ballenberg II/ Berolzheim I/ Oberwittstadt III mit dem 1:0-Heimerfolg einen sehr wichtigen Dreier. Dies will die Gast-SpG nun auswärts wiederholen. Für die SpG Großeichholzheim II/ Waldhausen II/Laudenberg II verläuft die bisherige Spielzeit alles andere als gut. Nur vier erzielte Tore stehen auf dem Konto der Hausherren. Die Abwehr ist genauso miserabel. Mit 50 Gegentoren in 13 absolvierten Spielen stellen die Gastgeber die schlechteste Defensive der Liga da. Ob sie nun den zweiten Sieg der Saison einfahren werden, ist äußerst ungewiss.