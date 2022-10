Mosbach/Buchen. 28 Nachwuchskräfte starteten an den Neckar-Odenwald-Kliniken ihre Ausbildung als Medizinische Fachangestellte (MFA), als Operationstechnische Assistentin (OTA), als Kaufleute im Gesundheitswesen, als Pflegefachfrau/-mann und auch in den dualen Studiengängen Betriebswirtschaft für Gesundheitsmanagement sowie Physician Assistent.

Kürzlich wurden 18 Pflegekräfte mit ihrem Examen geehrt, 16 der frischgebackenen Pflegekräfte aus den Kursen 2019 bis 2022 bleiben den Kliniken erhalten und nahmen nahtlos ihre Tätigkeit auf verschiedenen Stationen in Buchen und Mosbach auf. Die Neckar-Odenwald-Kliniken verfügen über ein eigenes Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege und bieten damit eine zeitgemäße Ausbildung in Theorie und Praxis zur staatlich anerkannten Pflegefachfrau oder zum staatlich anerkannten Pflegefachmann an. Die sogenannte generalistische Ausbildung dauert drei Jahre und bietet unter anderem Berufschancen in allen Pflegebereichen. Die Nähe zu den Klinikstandorten Mosbach und Buchen ermöglicht dabei eine praxisnahe Ausbildung. Die 22 neuen Schüler starten zunächst mit einem sechswöchigen Schulblock, danach wechseln sich jeweils Praxiseinsätze sowie Theorieblöcke ab. Insgesamt befinden sich derzeit über 80 junge Menschen in den Neckar-Odenwald-Kliniken in einer Ausbildung oder einem Studium. „Wir legen großes Augenmerk auf die Aus- und auch Weiterbildung und erfüllen so einen gesellschaftlichen Auftrag. Aufgrund des demografischen Wandels werden wir in Zukunft vermehrt medizinisches Personal sowie Pflegekräfte benötigen. Hierzu möchten wir unseren eigenen Beitrag leisten“, so Frank Hehn, Geschäftsführer der Kliniken.

Insgesamt bieten die Kliniken an den Standorten Buchen und Mosbach neben der Ausbildung zur Pflegefachkraft auch zwei Duale Studiengänge an sowie weitere Ausbildungen. Als Anbieter regelmäßiger Facharztausbildungen sind die Neckar-Odenwald-Kliniken nicht nur ein attraktiver Partner für angehende Fachärzte, sondern auch für Studierende. Die Standorte Mosbach und Buchen sind Akademische Lehrkrankenhäuser der Medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Studierende im Praktischen Jahr können die Pflichtfächer Chirurgie und Innere Medizin sowie das Wahlfach Anästhesiologie belegen und zusätzlich am Standort Buchen das Wahlfach Gynäkologie und Geburtshilfe.