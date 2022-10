Stabile Anfängerzahlen trotz Krise(n)

Mosbach. 1116 neue Studierende zählt die DHBW Mosbach für das Studienjahr 2022/23. Dies ist ein leichtes Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und angesichts der Unsicherheiten der Zukunft und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine, die Coronakrise, die Inflation und die Energiekrise ein erfreuliches Ergebnis. „Die stabilen Anfängerzahlen freuen mich sehr und sind Beweis für die hohe Attraktivität des dualen Studiums“, so Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann.

„Weder für die Unternehmen noch für die jungen Leute sind die Zeiten leicht. Dennoch müssen wir uns den aktuellen Veränderungen stellen, dass erfordert mehr denn je ein hohes Maß an Resilienz. Darum ist das duale Studium in dieser Zeit optimal, denn es bietet Sicherheit für den beruflichen Weg und sichert gleichzeitig Fachkräfte für die Unternehmen.“

475 der neuen Studierenden gehören zur Fakultät Wirtschaft und starten ihr Studium im Oktober an der Hochschule, während die 641 Technik-Studierenden zunächst ihre Praxisphase im Unternehmen absolvieren und ab Dezember an der Hochschule sind.

Der größte Studiengang der Fakultät Wirtschaft ist BWL-Handel mit insgesamt 152 Studienanfängern.

Erstmalig in diesem Studienjahr beginnen zwei Kurse im Studiengang Onlinemedien. 172 der Neu-Studis starten am Campus Bad Mergentheim, ein deutliches Plus bei den Studienanfängerzahlen von über elf Prozent.

Der Mergentheimer Studiengang BWL-International Business feierte bereits im Juli sein 20-jähriges Bestehen. Ein weiteres Jubiläum dieses Studienjahrs gibt es in Mosbach: Seit 2007 bietet der Studiengang BWL-Handel die Spezialisierung für den „Branchenhandel Bau Haustechnik, Elektro“ und darf damit auf 15 Jahre erfolgreiche Kooperationen mit Unternehmen und Verbänden der Branchen zurückblicken.

Die DHBW Mosbach bleibt bei den Studierendenzahlen trotz der Krise(n) stabil und sieht sich hinsichtlich einer möglichen Energieknappheit gewappnet. Mit einem bewussten, sparsamen und dabei nachhaltigen Umgang mit Energie möchte die DHBW Mosbach dazu beitragen Gas und Energie einzusparen.