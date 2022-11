Vor 25 Jahren Freundschaft geschlossen

Neckar-Odenwald-Kreis/Vas. Aus einem ganz besonderen Anlass reiste Landrat Dr. Achim Brötel dieser Tage auf Einladung des Komitats Vas zusammen mit einer kleinen Delegation aus der Mitte des Kreistags, den Kreisräten Eric Bachmann, Martin Brümmer, Karlheinz Graner, Amelie Pfeiffer, Sandra Röckel und Markus Günther, nach Ungarn. Bei einer feierlichen Sitzung der Generalversammlung des Komitats Vas im historischen Schloss in Körmend wurde das 25-jährige Bestehen der Kreispartnerschaft gewürdigt und dabei auch noch einmal in einer neuen Erklärung bekräftigt.

Positive Bilanz gezogen

Nach der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 1997 durch die damaligen Landräte Gyula Pusztai und Dr. Gerhard Pfreundschuh haben beide Kreise ein Vierteljahrhundert später eine positive Bilanz gezogen. Zahlreiche Begegnungen, Besuche und Austausche, insbesondere auf dem sportlichen Sektor, aber auch gemeinsame Ausstellungen und Aktionen haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, die Beziehungen zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Komitat Vas zu intensivieren.

Inzwischen haben weit mehr als 1000 Menschen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die Gelegenheit genutzt, die westungarische Region, die zwischen dem Neusiedler See auf österreichischer Seite und dem Plattensee in Ungarn liegt, näher kennenzulernen.

„Nichts auf der Welt funktioniert von allein. Auch Freundschaften muss man pflegen“, sagte Landrat Dr. Achim Brötel in seiner mit viel Beifall bedachten Festrede vor den Mitgliedern der Generalversammlung, und zahlreichen externen Gästen. „Unsere beiden Regionen tragen so im Kleinen ein wichtiges Stück Verantwortung für eine gute Zukunft in einem Europa des Friedens und der Freiheit“, sagte er. „Weil das so ist, ist es so wichtig, dass wir unsere Freundschaft genau in diesem schwesterlichen und brüderlichen Geist pflegen und immer wieder mit neuem Leben erfüllen“, ergänzte er.

Ein besonderer Dank galt dabei all den Menschen, die den Austausch zwischen den Landkreisen von Beginn an gestaltet und geprägt haben. Für den regelmäßigen Sportaustausch ist hier insbesondere Werner Mohr aus Waldhausen zu nennen. Auch dem amtierenden Präsidenten der Generalversammlung László Majthényi und dem Vizepräsidenten Ferenc Marton dankte Dr. Brötel für das hervorragende Miteinander.

Buche als Jubiläumsgeschenk

Als Jubiläumsgeschenk hatte die Delegation aus dem Neckar-Odenwald-Kreis eine Odenwälder Rotbuche mit dabei – als Zeichen der tief verwurzelten Freundschaft der beiden Kreise. Diese Rotbuche wurde nach der Feierstunde im Rahmen einer kleinen Zeremonie, die in den ungarischen Medien auf eine große Resonanz gestoßen ist, im überregional bekannten Arboretum in der Komitatshauptstadt Szombathely gepflanzt.

Gestärkt aus der Partnerschaftsbegegnung werden jetzt die Planungen für die Aktivitäten im nächsten Jahr fortgesetzt. So sind schon zwei Besuche von Gruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis im Komitat Vas geplant. Den Auftakt machen die Reitvereine des Neckar-Odenwald-Cups im April. Umgekehrt wird im Laufe des Jahres auch wieder eine ungarische Delegation im Odenwald erwartet. lra