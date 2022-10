Kabarett beim Frauentag

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit einem kabarettistischen Abend beschließt der diesjährige Frauentag die Neckar-Odenwald-Tage am Freitag, 18. November, um 18 Uhr in der Schwarzach-Halle in Schwarzach.

Zeitreise der besonderen Art

Mit eigenen Liedern, Texten und Zeitdokumenten lassen an diesem Abend die Künstlerinnen des Kabarett-Duos „Frauengold“ die Rolle der Frau in Politik und Gesellschaft facettenreich sowie satirisch aufleben. Birgit Kruckenberg-Link und Susanne Geiger nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise der besonderen Art, beginnend mit dem Kampf der Engländerinnen für das Frauenwahlrecht.

Die Geschichte der Menschheit lässt sich nämlich ausschließlich mit Frauen erzählen. Dabei geht es um Heldinnen, Erfinderinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen sowie Sportlerinnen.

Sprechen werden zuvor Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Mathias Haas und die neue Gleichstellungsbeauftragte Annette Vogel-Hrustis. Vor und nach der Veranstaltung stehen zahlreiche Kooperationspartner für Informationsgespräche zur Verfügung.

Für das leibliche Wohl und Getränke sorgen die Damen von Mona Lisa Mosbach und der Förderverein Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis. Der Erlös kommt den beiden Vereinen zugute.

Auch Männer sind willkommen

Die Gleichstellungsbeauftragte lädt Frauen aller Altersstufen, aber natürlich auch Männer zu diesem kostenlosen Abend ein.