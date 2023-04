Werbung für die Region

Neckar-Odenwald-Kreis. Am 29. April ist es wieder soweit und die zweite Großveranstaltung in Mannheim neben der Bundesgartenschau öffnet ihre Tore - der Mannheimer Maimarkt. Vom 29. April bis zum 9. Mai wird die größte Regionalmesse Deutschlands zum Anlaufpunkt für hunderttausende Besucher.

Für viele Einwohner der Region ist der Maimarktbesuch eine lieb gewonnene Tradition. So auch für die Touristiker aus dem Odenwald, die dort Freizeit- und Urlaubsmöglichkeiten präsentieren. Der Standplatz des Odenwaldes, gleich zu Beginn in Halle 1, könnte fast nicht prominenter sein und ist für viele Maimarktbesucher eine der ersten Anlaufstellen. Die Touristikgemeinschaft Odenwald, die Odenwald Tourismus GmbH sowie wechselnde Orte, Hoteliers, Gastronomen und Freizeitbetriebe informieren zu Themen wie Radfahren, Wandern, Freizeit und Kultur. Außerdem erwarten die Besucher wechselnde Aktionen am Stand und Gewinnspiele.

Gleich zu Beginn am 29. April findet das traditionelle Treffen der Odenwälder Landkreise auf dem Maimarkt statt. Um 12 Uhr werden Landrat Dr. Achim Brötel, Erster Kreisbeigeordneter Oliver Grobeis (Odenwaldkreis) und Günther Oettinger, Stellvertreter des Landrats im Landkreis Miltenberg, zu Gast im Gläsernen Studio des SWR sein. Im Rahmen des Interviews werben sie vor allem für das 3-Länder-Rad-Event, welches vom 3. bis 5. August wieder stattfinden wird.

Alle Maimarktbesucher sind willkommen, die Sendung live im Gläsernen Studio zu verfolgen. Wer es am 29. April nicht zum Maimarkt schafft, kann die Sendung beim SWR Maimarkt Radio live von der Bühne online unter SWR.de/maimarkt im Livestream und im Digitalradio anhören.

Der Maimarkt Mannheim ist vom 29. April bis 9. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.