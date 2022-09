Textil-Lieferkette steht im Fokus

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Mit jährlich rund 2000 Informations- und Mitmachaktionen ist sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis wird es vom 16. bis 30. September wieder zahlreiche Angebote geben.

Das diesjährige bundesweite Thema „Textilien“ steht unter dem Motto: „Fair steht dir - #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“. Damit wird auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textil-Lieferkette aufmerksam gemacht.

Im gesamten Landkreis laden zahlreiche Institutionen dazu ein, sich mit dem Hauptthema aber auch allgemein mit dem Thema Fair Trade auseinanderzusetzen. „Seit September 2021 ist der Neckar-Odenwald-Kreis offiziell Fairtrade-Landkreis. Das Thema lebt von Aktionen, die von lokalen Gruppen, Organisationen wie Weltläden oder kirchliche Gruppen sowie von unseren Kooperationspartnern aus den unterschiedlichen Bereichen durchgeführt werden. Nur so kann der Faire Handel in unserer Region vorangebracht werden“, erklärt Landrat Dr. Achim Brötel und dankt gleichzeitig allen Teilnehmenden für das Engagement. „In diesem Jahr beginnen manche Aktionen bereits vor der offiziellen Fairen Woche oder dauern danach noch an. Das zeigt, dass das Thema Fair Trade in unserem Landkreis auch über die Faire Woche hinaus eine große Rolle spielt“, freut sich der Landrat.

Alle Veranstaltungen zur Fairen Woche sind auf der Landkreiswebseite unter www.neckar-odenwald-kreis.de/fair gelistet. Dort sind auch weitere Informationen zum Thema Fair Trade im Neckar-Odenwald-Kreis zu finden.