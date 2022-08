Neues Fahrzeug in Sachen Tierschutz

Dallau. Mit 8000 Euro hat die Volksbank Mosbach dem Tierschutzverein Mosbach und Umgehung bei der Anschaffung eines Fahrzeuges unter die Arme gegriffen.

Wertvolle Arbeit

Der Gebrauchtwagen wird für die Abholung von Fundtieren, Fahrten zum Tierarzt und zur Futtermittelbeschaffung benötigt. Fast täglich sind die Vereinsmitglieder mit dem Fahrzeug in Sachen Tierschutz unterwegs. Volksbank-Vorstand Holger Engelhardt konnte sich beim Besuch des Tierheimes von der wertvollen Arbeit der engagierten Helfer selbst überzeugen.

Die Vorsitzende Stefanie Lörsch führte gemeinsam mit ihrer Tochter den Vorstand der Volksbank Mosbach durch das Tierheim und berichtete von den teilweise unglaublichen Schicksalen vieler Heimbewohner.

„Umso erfreulicher ist es dann, wenn man Tiere in ein neues und schönes Zuhause vermitteln kann. Erst kürzlich konnten wieder zwei Hunde zu ihren neuen Besitzern umziehen. Dies ist nicht immer so einfach wie gedacht, denn nicht jeder Hund passt zu jedem Menschen und umgekehrt. Teilweise benötigen gerade Hunde einen Menschen mit Erfahrung an ihrer Seite“, erläuterte Stefanie Lörsch.

Neben Hunden und Nagern sind momentan auch viele Katzen im Tierheim zu versorgen.

Gerade Wildkatzen und eine unkontrollierte Vermehrung der Tiere bereitet den Tierschützern Sorgen. Die Quarantäne-Station ist gut belegt und man hoffe auch hier, die Tiere bald in gute Hände vermitteln zu können.

„Sehr gerne haben wir das Tierheim Dallau beziehungsweise die Anschaffung des Fahrzeuges unterstützt. Es ist gut zu wissen, dass wir eine derart engagierte Einrichtung in der Region haben. Durch den Einsatz des Tierschutzvereins werden Tiere in Not physisch wie auch psychisch wieder aufgepäppelt und erhalten somit eine neue Chance auf ein schönes Zuhause. Daher geht ein großes Dankeschön zurück an die Mitglieder des Tierschutzvereins sowie an alle ehrenamtlichen Helfer, die sich für das Wohl der Tiere engagieren.“, so Holger Engelhardt abschließend.