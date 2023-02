Ministerium fördert Projekte im Kreis mit fast fünf Millionen Euro

Neckar-Odenwald-Kreis. „Es ist mir jährlich aufs Neue eine Freude, die Bewilligung der Förderungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bekannt zu geben. In diesem Jahr fließt erneut ein stolzer Betrag von knapp fünf Millionen Euro in bedeutende Projekte, die unseren ländlichen Neckar-Odenwald-Kreis zukunftsfähig und lebenswert halten werden“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, MdL, am Freitag.

Die jährliche Programmentscheidung im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) stärkt auch in diesem Jahr mit zahlreichen Projekten die strukturelle Entwicklung des Ländlichen Raums in Baden-Württemberg.

Rekordverdächtig

Landesweit werden in die Programmentscheidung 2023 insgesamt 476 Gemeinden mit 1392 Projekten aufgenommen. Mit dem rekordverdächtigen Fördervolumen von insgesamt 100,4 Millionen Euro können vielfältige Projekte und wichtige Impulse für einen starken Ländlichen Raum umgesetzt werden. „Die aufgenommenen Projektträger werden umgehend unterrichtet und können dann sofort mit ihren Vorhaben beginnen. Wir wollen den Antragstellern so ermöglichen, dass sie ihre Projekte zügig umsetzen können“, so Peter Hauk anlässlich der Bekanntgabe der ELR-Programmentscheidung 2023.

Mit den im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum geförderten Projekten entsteht beispielsweise aus Scheunen zeitgemäßer Wohnraum oder Unternehmen können die beengten oder nicht mehr zeitgemäßen Platzverhältnisse zu zukunftsorientierten Produktionsflächen erweitern.

„Höchste Priorität“

Mit der ELR-Programmentscheidung werden über alle Projekte hinweg zudem Investitionen in Höhe von 864,7 Millionen Euro angestoßen. „Als Vertreter des ländlichen Raums hat es für mich höchste Priorität, dass die Bürgerinnen und Bürger gerne in ihrer Gemeinde leben und alle wesentlichen Bedarfe in der näheren Umgebung gedeckt werden können. Ein Garant dafür ist auch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“, betonte Minister Hauk.

Im Neckar-Odenwald-Kreis werden insgesamt 63 Projekte mit einem Förderanteil von 4 953 905 Euro bedacht. Damit wird ein Investitionsvolumen von knapp 30 Millionen Euro angestoßen.

Zukunftssicherung

„Davon ist jeder Euro gut angelegtes Geld und trägt unmittelbar zur Zukunftssicherung in unseren neckar-odenwälder Gemeinden bei“, freut sich Peter Hauk.

Konkret fließen über 720 000 Euro in acht Maßnahmen in Billigheim, darunter knapp 90 000 Euro in den Ausbau des Treppenverbindungsfußwegs Schefflenztalstraße im Teilort Billigheim.

Gleich zwei Projekte können sich in Höpfingen über einen beachtlichen Zuschuss freuen. 526 200 Euro fließen in den Abbruch und die Neuordnung des ehemaligen Waldstettener Turnhallenareals. Weitere 504 200 Euro unterstützen die Modernisierung und Erweiterung des Kindergartens St. Lioba in Höpfingen durch die Kirchengemeinde.

Jeweils 250 000 Euro kommen Projekten im Interkommunalen Gewerbegebiet Odenwald (IGO) in Buchen und einem Projekt im Industriepark Adelsheim zu Gute. Zusammen werden drei Quartiersentwicklungsprojekte innerhalb der Gemeinde Haßmersheim mit 257 000 Euro gefördert.

Weitere Förderzusagen erhalten drei Infrastrukturmaßnahmen in Aglasterhausen (200 000 Euro), Mudau (185 000 Euro) und in Ballenberg (164 000 Euro). Mit rund 174 000 Euro wird die Quartiersentwicklung auf dem Areal „Kirchenstraße“ in Sindolsheim bedacht. 172 000 Euro unterstützen einen dorfgerechten Ausbau in Aglasterhausen-Michelbach. Ebenso werden 42 320 Euro für eine Baureifmachung in Schlierstadt eingesetzt.

„Ich freue mich über die diesjährige Vielfältigkeit der Projekte. Viele Gemeinden wissen, das ELR-Programm immer besser zu nutzen. Ganz besonders erfreulich ist jedoch die Initiative von vielen privaten Projektträgern und jungen Familien. Zusammengerechnet wird die Schaffung von neuem und modernem Wohnraum im Landkreis mit knapp 1,4 Mio. Euro unterstützt. Das hält die Ortskerne langfristig ansehnlich und bindet Leben“, fasst Peter Hauk abschließend zusammen. pm