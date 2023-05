Landkreis präsentiert sich

Neckar-Odenwald-Kreis/Mannheim. Vier Tage lang und mit über 20 Gruppierungen wird sich der Neckar-Odenwald-Kreis vom 18. bis 21. Mai auf der Bundesgartenschau in Mannheim präsentieren. Erleben können die Besucherinnen und Besucher Vereine, Organisationen und Institutionen aus dem gesamten Kreisgebiet im Holzpavillon der Metropolregion Rhein-Neckar auf dem Spinelli-Gelände.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Landkreis wird sich auf der Bundesgartenschau so zeigen, wie er eben ist: Unterhaltsam, lebens- und liebenswert“, so Landrat Dr. Achim Brötel, der selbst vor Ort sein wird.

Der erste Tag beginnt musikalisch mit lebhafter Blasmusik des Musikvereins Mudau, bevor um 13 Uhr das Tanzsportzentrum Mosbach sein Können auf der Veranstaltungsfläche unter Beweis stellen wird. Um 14 Uhr wird der Landrat zusammen mit dem Musikverein Wagenschwend die „Neckar-Odenwald-Kreis-Tage“ auf der Buga unter anderem im Beisein von Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und des Verbandsvorsitzenden der Metropolregion Rhein-Neckar Landrat Stefan Dallinger offiziell eröffnen. Mehrere Auftritte des Marionettentheaters aus Aglasterhausen runden den ersten Tag ab.

Mehr zum Thema In Mannheim Naturpark auf der Buga Mehr erfahren

Am Freitag, 19. Mai steht zunächst das Thema Inklusion im Vordergrund. Sowohl die Band der Lebenshilfe Buchen „happytones“ als auch der Singkreis und die Orffgruppe der Johannes-Diakonie werden an diesem Tag auftreten und ihre Lieblingslieder zum Besten geben. Ab 15.30 Uhr übernimmt die Stadtkapelle Buchen mit ihrem breiten Repertoire an traditioneller Volks-, Rock- und Popmusik bis hin zu symphonischer Blasmusik.

Bereits kurz nach der Öffnung des Buga-Geländes am 20. Mai unterhält der Musikverein Eberstadt die Gäste mit zünftiger Musik. Im Anschluss treten die Feuerwehrkapelle Aglasterhausen sowie der Musikverein Asbach zusammen mit der französischen Partnergemeinde von Obrigheim unter dem auffälligen Kuppeldach auf. Um 13 Uhr wird der Spielmannszug Lohrbach die Veranstaltungsfläche zum Beben bringen. Im Anschluss sorgen die „Heddebörmer Musikanten“ für die passende Stimmung. Mit mitreißenden Tänzen wird das Tanzsportzentrum Mosbach das Publikum begeistern, bevor die Feuerwehrkapelle Hüffenhardt mit frühlingshaften Tönen den Abschluss des dritten Buga-Tages bilden wird.

Am 21. Mai und zugleich dem letzten Tag kann man sich auf einen gemeinschaftlichen Auftritt des Landfrauenvereins Hüffenhardt-Kälbertshausen mit dem Gesangverein Kälbertshausen freuen. Der Nachmittag wird gestaltet von der Jugendkapelle Adelsheim, dem Fanfarenzug der Stadt Osterburken sowie der BCH-Bloos Band.

An allen vier Tagen wird zudem die Touristikgemeinschaft Odenwald über die touristischen Höhepunkte des Landkreises informieren. Weitere Ausstellungsflächen sowie Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen, Ausruhen und Netzwerken ein.

Ein Besuch der Präsentationsfläche des Neckar-Odenwald-Kreises lohnt sich allemal: Der futuristische Holzpavillon im Nordwesten des Spinelli-Geländes ist von der Bundesgartenschau in Heilbronn bekannt, wurde dort im Dezember 2022 abgebaut und nach Mannheim geliefert. Das imposante Bauwerk hat eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern und ist bis zu sieben Metern hoch. Seine Konstruktion aus Lärchenholz ist an die Funktionsweise des Skelettes von Seeigeln nachempfunden. pm