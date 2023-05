Naturpark auf der Buga

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Naturpark Neckartal-Odenwald präsentiert auf der Bundesgartenschau in Mannheim zusammen mit dem offiziellen Buga-Partner Rhein-Neckar-Kreis nachhaltige touristische Angebote. Mehr als nur Blüten und Grün hat sich die Bundesgartenschau Buga23 in Mannheim auf die Fahnen geschrieben. Es geht auch um die Attraktivität der Metropolregion für Freizeit und Urlaub, ein aktives Umwelterleben und die Zeit nach der Buga. Wiederkommen, die Region entdecken und dabei nachhaltige und innovative touristische Angebote nutzen, dazu möchte der Naturpark Neckartal-Odenwald zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis während der Buga23- Aktionswoche vom 8. bis 14. Mai anregen.

Zu diesem Zweck richtet man eine Ausstellung im Holzpavillon auf dem Spinelli-Gelände ein und steht im genannten Zeitraum für Fragen und Gespräche bereit. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, wird der Naturpark zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis multimedial neueste, besucherrelevante Projekte im Rahmen von Kurzvorträgen präsentieren:

Das Programm startet mit „Trekking-Odenwald – eine neue Form des sanften Tourismus“ am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr. Vortragende sind die projektverantwortliche Kerstin Pohl und Geschäftsführer Paul Siemes vom Naturpark Neckartal-Odenwald. Direkt im Anschluss, ab circa 11.30 Uhr, stellt der Rhein-Neckar-Kreis sein smartes Projekt „Weitersehen“ vor. Dabei geht es um Augmented und Virtual Reality zur Aufwertung von Radrundtouren im Rhein-Neckar-Kreis. Am Nachmittag, um 15 Uhr, rückt der Rhein-Neckar-Kreis die geführten Radtouren seiner ADFC und BANU-zertifizierten RadGuides in den Blickpunkt. Um 15.30 Uhr zieht der Naturpark mit „Heimat.Erleben.Schützen - Naturpark Guides Neckartal-Odenwald“ die Aufmerksamkeit auf sein breites Angebot an Natur- und Landschaftsführungen, das durch ein neues, BANU-zertifiziertes Team gewährleistet ist. Vortragende sind dann Naturpark-Guide Helene Weitzel und Paul Siemes vom Naturpark Neckartal-Odenwald.

Am Sonntag, 14. Mai, wird das Programm in leicht veränderter Reihenfolge wiederholt: Auf die Radtourenangebote der RadGuides Rhein-Neckar um 11 Uhr folgt um 11.30 Uhr der Vortrag zu den Naturpark-Guides. Um 15 Uhr wird zunächst „Weitersehen“ präsentiert, worauf um 15.30 Uhr noch einmal das Schlaglicht auf „Trekking im Odenwald“ als neue Form des naturverträglichen Tourismus fällt. pm