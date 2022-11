Drei Absolventen stammen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach vielen Jahren der Aus- und Fortbildung an den Berufs- und Fachschulen im Regierungsbezirk Stuttgart haben am Freitag zwei Meisterinnen und 31 Meister der Landwirtschaft nach erfolgreicher Meisterprüfung ihre Urkunde von Regierungspräsidentin Susanne Bay im Europasaal in Wolpertshausen überreicht bekommen.

Susanne Bay gratulierte den Absolventen zu ihrem Erfolg: „Eine anstrengende Zeit mit etlichen Prüfungen, in denen Sie Ihr Können unter Beweis gestellt und den Grundstein für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang gelegt haben, liegt hinter Ihnen. Zum Bestehen der Meisterprüfung möchte ich Sie ganz herzlich beglückwünschen.“ Zugleich sprach Bay von den anstehenden Herausforderungen für die jungen Landwirtinnen und Landwirte speziell durch den Klimawandel.

„Ihre Arbeitsgrundlagen sind durch die Klimaveränderungen direkt betroffen. Daher ist die große Aufgabe, die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln so auszurichten, dass sie einen erheblichen Betrag zur Erreichung unserer Klimaziele leistet.“

Weiter ermutigte Bay die Absolventinnen und Absolventen dazu, sich aktiv einzubringen und nachhaltige Lösungen zu suchen. „Entwickeln Sie Lösungsansätze und nachhaltige Vorschläge aus Ihrer eigenen Praxis. Wir brauchen Sie auch zukünftig, um die Versorgung zu sichern, der Klimakrise Herr zu werden und die Energiewende zu schaffen.“

Darüber hinaus gratulierte auch Dr. Kurt Mezger, Abteilungsleiter der Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum Veterinär- und Lebensmittelwesen im Regierungspräsidium Stuttgart, im Rahmen seiner Moderation durch die Festveranstaltung den jungen Nachwuchskräften zu ihrer großartigen Leistung.

„Die Absolventinnen und Absolventen haben mit ihrem erfolgreichen Abschluss bewiesen, dass sie für die anstehenden Aufgaben als Führungskraft bestens ausgestattet sind und Verantwortung übernehmen können für den Betrieb, die Familie und die Ausbildung junger Menschen.“

Regierungspräsidentin Bay bedankte sich in ihrer Festansprache abschließend auch bei allen an der Meisterprüfung Beteiligten, die die jungen Absolventen auf ihrem Weg begleitet haben, insbesondere bei den Lehrern der Fachschule für Landwirtschaft in Kupferzell und Aalen sowie bei den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse.