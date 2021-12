Das Ziel der Katstrophenschützer: Die Bürger für mögliche Notfälle sensibilisieren

„Petrus 21“, die große Katastrophenschutzübung des Neckar-Odenwald-Kreises mit den Rettungskräften im Kreis und den Kommunen Mosbach, Billigheim und Neckarzimmern am 22. und 23. Oktober, brachte fast keine Schwächen zutage. Wenn es wo haperte, dann hatte das vorrangig mit dem Thema Kommunikation zu tun. Zu diesem Ergebnis kamen die Beteiligten in der Abschlussbesprechung am Montag. Im Detail

...