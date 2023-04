Neckar-Odenwald-Kreis/Adelsheim. Auf den festlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr können sich die Bürgerinnen und Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr freuen. Dann wird das Festspielorchester der Schlossfestspiele Zwingenberg unter der musikalischen Leitung von Intendant Rainer Roos mit einem rund 90-minütigen Galakonzert in der neuen Eckenberghalle in Adelsheim auftreten.

„Ein besonderer Konzertgenuss ohne große Reden, dafür aber mit ganz viel beschwingter Musik für Herz und Seele sowie einem anschließenden Bürgerempfang“, verspricht Landrat Dr. Achim Brötel den Besuchern. Auf dem Konzertprogramm stehen unter anderem Stücke von Johann Strauss, Franz Lehár und Emmerich Kálmán.

„Wir konnten zudem mit Xenia von Randow und Manolito Mario Franz zwei hervorragende Solisten für diesen stimmungsvollen Abend gewinnen“, freut sich Intendant und Dirigent Rainer Roos. Die Opern- und Konzertsängerin Xenia von Randow ist langjähriges Ensemblemitglied und stand unter anderem schon 2016 bei der vergangenen Freischütz-Inszenierung auf der Bühne der Festspiele. Der international bekannte Tenor Manolito Mario Franz begeisterte 2021 das Zwingenberger Publikum.

Freier Eintritt

Die Kosten für das Jubiläums-Galakonzert und die anschließende Bewirtung übernimmt der Neckar-Odenwald-Kreis. Für die Bürger ist der Eintritt frei.

Da es allerdings nur ein begrenztes Platzangebot gibt, ist eine Anmeldung bis 11. April erforderlich (Vorzimmer des Landrats, Frau Heid oder Frau Dick, bevorzugt per E-Mail an galakonzert@neckar-odenwald-kreis.de, Tel. 06261/84-1010 bzw. 84-1012). Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten im Umfeld der Eckenberghalle werden angemeldete Personen gebeten, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden.

Einlass in die Eckenberghalle in Adelsheim ist ab 16 Uhr. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. lra