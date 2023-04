Podcastender Fahrlehrer im SWR

Adelsheim/Stuttgart. Torsten Blum aus Adelsheim ist Fahrschullehrer. Aber nicht nur das: In seiner Freizeit zeichnet er den Podcast „Bauland Perlen“ auf. Bei ihm sind immer wieder Menschen aus Adelsheim, dem Bauland und dem Neckar-Odenwald-Kreis zu Gast, mit denen er zum Beispiel über Heimat, Soziales, Freizeit oder Politik spricht.

Auf den podcastenden Fahrschullehrer ist nun auch das SWR aufmerksam geworden und hat Blum für Montag, 3. April, in die Landesschau im Dritten eingeladen. Ab 18.45 Uhr darf er als Studiogast über seine Arbeit und sein Hobby sprechen. „Ich habe erstmal nachgefragt, ob ich da Hochdeutsch sprechen muss. Das ist nämlich meine erste Fremdsprache“, erklärt Blum auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten lachend. Doch das müsse er nicht, haben ihm die zuständigen Personen des SWR versichert.

Nervös ist er trotzdem: „Ich will mich ja nicht blamieren.“ Zwar habe er bei der Adelsheimer Fastnacht schon vor rund 400 Zuschauern gesprochen, doch ein Live-Fernsehauftritt sei noch einmal etwas völlig anderes.

Für die Sendung wurden bereits am vergangenen Montag verschiedene Szenen gedreht, beispielsweise wie Blum mit seinem Fahrschulauto unterwegs ist. „Ich musste gleich mehrfach an einer Stelle vorbei fahren, damit das Team filmen konnte“, erinnert er sich. Bestimmte Sequenzen werden dann am Abend in der Landesschau eingeblendet.