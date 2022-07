Autohaus Käsmann unterstützt Schlossfestspiele

Mosbach. Das Autohaus Käsmann aus Mosbach ist erneut Partner der Schlossfestspiele Zwingenberg. Damit wird eine 2019 begonnene Kooperation fortgesetzt. „Gern unterstützen wir die Festspiele mit unserer Kernkompetenz. Und natürlich gerade in diesem Jahr, denn wir wollen, dass der Neustart gelingt“, sagte Geschäftsführer Klemens Käsmann bei der Übergabe eines VW ID.4. Die Firma wird aber nicht nur das Auto zur Verfügung stellen, sondern auch die Requisite des Musicals „Rock of Ages“ unterstützen. Übergeben wurde das Auto an Intendant Rainer Roos, der im Namen der Festspiele für die Zusammenarbeit dankte: „Festspiele sind immer auch ein großer logistischer Aufwand, und da hilft es natürlich sehr, wenn ein leistungsfähiges und gleichzeitig umweltfreundliches Fahrzeug bereitsteht.“ Bild: Autohaus Käsmann

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1