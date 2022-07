Geld für Schlossfestspiele

Eberbach/Zwingenberg. In wenigen Wochen starten die Schlossfestspiele Zwingenberg nach der Corona-Pause mit einer kompletten Spielzeit auf dem Schloss. Bei Klassik- und Kulturliebenden in der Region sowie dem Team der Festspiele ist die Vorfreude entsprechend groß.

5000 Euro

Möglich macht diese Spielzeit mit den Hauptproduktionen „Tosca“ und „Rock of Ages“ unter anderem eine Spende der Volksbank Neckartal eG über 5000 Euro. „In der Gewissheit, dass Musik die Welt bereichert und die Menschen emotional berührt sowie im Vertrauen, dass sowohl die Künstlerinnen und Künstler als auch alle Verantwortlichen hinter den Kulissen ihr Bestes geben, freuen wir uns auf die diesjährige Saison. Mit unserer Zuwendung unterstützen wir das wunderbare Programm, das schon jetzt Hoffnung auf ein weiteres Stück Normalität macht“, so Vorstandssprecher Dr. Achim Himmelmann zusammen mit Bankvorstand Christian Menges bei der Scheckübergabe in Eberbach.

Dankend angenommen wurde die Spende des langjährigen Partners der Festspiele durch den Vorsitzenden des Trägervereins Landrat Dr. Achim Brötel und seinem Stellvertreter Bürgermeister Norman Link sowie Geschäftsführerin Ilka Zwieb.

„Wir sind uns sicher, dass diese Zuwendung sehr angenehme künstlerische Zinsen bringt. Beispielsweise bei unserer Tosca-Aufführung, die von Spitzensolisten, unserem Festspielchor und einem 55-köpfigen Orchester gestaltet wird“, betonte Brötel.