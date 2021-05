Vorsitzender der Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis erhält Bundesverdienstkreuz

Main-Tauber-Kreis. „Ich war völlig erstaunt und sprachlos, als ich vom Ministerpräsidenten informiert wurde, dass mir das Bundesverdienstkreuz verliehen wird“, so Jörg Hasenbusch, langjähriger Erster Landesbeamter, zahlreich Ausgezeichneter und vielfach ehrenamtlich Engagierter. Für seine Lebensleistung und seinen nunmehr zehnjährigen Einsatz als Vorsitzender der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Main-Tauber-Kreis erhielt er das vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstkreuz.

Landrat Reinhard Frank würdigte Hasenbusch als „einen Helden im Hintergrund“, der Vorbild für die Gesellschaft sei und zuverlässig im Stillen wirke. Das sei in den aktuellen Zeiten von Unsicherheit, Globalisierung und Digitalisierung besonders wichtig.

„Ich habe mich riesig gefreut und bin dankbar für die bedeutende, hohe Auszeichnung“, so Hasenbusch. Es sei ihm ein großes Anliegen, dass Mitmenschen mit Behinderung gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben. Es freue ihn, dass ihm Reinhard Frank diesen Orden übergebe. „Ich war mit Freude Ihr Großknecht“, erinnerte der Geehrte an seine berufliche Laufbahn und bezog dabei auch Franks Vorgänger Georg Denzer ein. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag in der Wandelhalle per Video von Frank Mittnacht (Saxophon) und Johannes Mnich (Klavier). hvb