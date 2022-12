„Sie sind die Elite des Handwerks“

Main-Tauber-Kreis/Massenbachhausen. „Gute Ausbildung ist durch nichts zu ersetzen“ lautete das Credo bei der Ehrungsfeier im Leistungswettbewerb 2022 des Deutschen Handwerks. Sechs Kammersieger wurden in Betrieben aus dem Main-Tauber-Kreis ausgebildet

„Qualität ist das Markenzeichen des Deutschen Handwerks“ und „Leistung lohnt sich“: Zwei Sätze, die im Mittelpunkt der Ehrungsfeier im Leistungswettbewerb 2022 des Deutschen Handwerks standen, bei der die Besten des regionalen Handwerks eine besondere Auszeichnung erfahren sollten, wie der Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Ulrich Bopp, betonte.

Nach zweijähriger Pause versammelten sich die Besten der Besten in den verschiedenen Handwerksberufen am Freitagabend in der Mehrzweckhalle in Massenbachhausen. Neben drei Bundes- und zwei Landessiegern aus dem Kammerbezirk wurden auch sechs Kammersieger und fünf Ausbildungsbetriebe aus dem Main-Tauber-Kreis bei der Festveranstaltung für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Kammerpräsident Ulrich Bopp und der Bürgermeister der Gemeinde Massenbachhausen, Nico Morast, unterstrichen in ihren Ansprachen die Bedeutung der Handwerksberufe und rückten die Erfolge der Teilnehmer beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ins rechte Licht.

Die Chancen und Voraussetzungen der jungen Gehilfen, in ihrem Beruf künftig Karriere zu machen, seien noch nie so groß gewesen wie heute. „Sie sind die Besten der Besten, die Elite des Handwerks, und es geht auch ohne akademischen Titel“, so der Präsident. Das Handwerk mit seinen über 130 Ausbildungsberufen biete heute beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft und stelle ein Kernstück der deutschen Wirtschaft dar.

Tür zur Karriere geöffnet

Mit dem hervorragenden Abschneiden bei den Wettbewerben auf Kammer-, Landes- und Bundesebene hätten die Teilnehmer die erste Tür zum beruflichen Aufstieg erfolgreich geöffnet. Der weitere Erfolg liege nun in den Händen jedes Einzelnen. Der Appell des Präsidenten: „Treiben Sie die Wirtschaftsmacht von nebenan weiter voran. Sie sind die Besten der Besten, die Elite des Handwerks und ich prophezeie Ihnen eine erfolgreiche Zukunft“.

Die Festansprache hielt der „Handwerker aus Leidenschaft“, Sebastian Däuwel, der in Speyer eine Bäckerei betreibt und sich als „Brotpurist“ bezeichnet. Ursprünglich arbeitete Däuwel im Büro eines Energieversorgungsunternehmens, bis ihm die Idee kam, selbst Brot zu backen, weil ihm sein Vesperbrot zu geschmacklos war.

Der kreative Autodidakt erinnerte sich an traditionelle Backrezepte mit Sauerteig, ging neue Wege bei den Arbeits- und Öffnungszeiten, akzeptiert nur Kartenzahlung, präsentierte seiner Kundschaft ein ausgewähltes Warenangebot und hatte damit großen Erfolg.

Die Nachfrage stieg gewaltig, heute sind 17 Mitarbeiter in der Bäckerei beschäftigt, und der Brot-Truck beliefert dreimal die Woche die Kundschaft in den umliegenden Ortschaften.

Man kann bei den „Brotpuristen“ aber auch online bestellen. „Die Geschäftsidee funktioniert“, wie Däuwel an Ende seines interessanten Vortrags betonte. Die steigenden Energiepreise spüre er schon, „aber dafür ist man ja Unternehmer und entwickelt neue Ideen“.

Bei der Ehrungsfeier wurden folgende erfolgreichen Teilnehmer aus dem Main-Tauber-Kreis ausgezeichnet:

Erste Kammersieger: Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Leon Volk, Dörzbach, Ausbildungsbetrieb Braun Heizungs-Sanitärtechnik, Bad Mergentheim; Ausbildungsberuf Bäcker, Manuel Kraß, Kirchheim, Ausbildungsbetrieb Bäckerei Dittmann, Großrinderfeld; Ausbildungsberuf Feinwerkmechaniker, Christian Heinrich, Helmstadt, Ausbildungsbetrieb König & Meyer Wertheim; Ausbildungsberuf Industriekauffrau, Amelie-Sophie Jesse, Niederstetten, Ausbildungsbetrieb Fröbel GmbH, Blaufelden; Ausbildungsberuf Maurer, Fabian Brell, Königheim, Ausbildungsbetrieb Brandel-Bau, Tauberbischofsheim; Ausbildungsberuf Straßenbauer, Maximilian Konrad, Grünsfeld, Ausbildungsbetrieb Boller-Bau GmbH, Distelhausen.

Zweite Kammersieger: Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Christoph Spengler, Külsheim, Ausbildungsbetrieb Prokopp, Wertheim; Ausbildungsberuf Augenoptikerin, Melanie Wagner, Bad Mergentheim, Ausbildungsbetrieb Alexander Traut, Bad Mergentheim¸ Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker Hannes Beyer, Bad Mergentheim, Ausbildungsbetrieb Autohaus Lademann, Lauda-Königshofen¸ Ausbildungsberuf Maler und Lackierer, Samuel Maurer, Blaufelden, Ausbildungsbetrieb Dod Restaurator und Malerbetrieb, Nieder-stetten¸ Ausbildungsberuf Zerspanungsmechanikerin Drehmaschinensysteme, Lisa Hofmann, Bürgstadt, Ausbildungsbetrieb Wilhelm König Maschinenbau, Wertheim.

Dritte Kammersieger: Ausbildungsberuf Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Maximilian Nahm, Großrinderfeld, Ausbildungsbetrieb Dieter Ulzhöfer Gas- und Wasserinstallation Grünsfeld; Ausbildungsberuf Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, Felix Fuchslocher, Tauberbischofsheim, Ausbildungsbetrieb Netze BW, Tauberbischofsheim¸ Ausbildungsberuf Fachverkäuferin Bäckerei, Sabrina Döpfner, Gerlachsheim, Ausbildungsbetrieb Bäckerei Dittmann, Großrinderfeld; Ausbildungsberuf Feinwerkmechaniker, Marlon Richter, Külsheim, Ausbildungsbetrieb König Meyer Wertheim; Ausbildungsberuf Tischler, Jakob Weidenbach, Kreuzwertheim, Ausbildungsbetrieb Holzbau Dobslaff, Wertheim; Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker Drehmaschinensysteme, Luis Weimer, Neunkirchen, Ausbildungsbetrieb Wilhelm König Maschinenbau , Wertheim.

Betriebe ausgezeichnet

Präsident Bopp nutzte den Ehrungsabend auch, um die Leistung der Ausbildungsbetriebe zu würdigen. Urkunde und Siegel „Betrieb mit Top-Ausbildungsqualität“ wurden an die Firmen Brandel-Bau, Tauberbischofsheim, Hieber Installationen und Handel, Weikersheim, Johann Stumpf, Bad Mergentheim, Boller-Bau, Distelhausen, und Zippe Industrieanlagen, Wertheim, verliehen.