Literatur und Musik

Aub. Eine musikalische Buchvorstellung unter dem Titel „Cäcilia und Michaelina“ nach einer Novelle von Andreas Reuß findet am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr im Ars Musica in Aub statt. Veranstalter ist der Förderverein Fränkisches Spitalmuseum Aub. Der Eintritt ist frei.

Vor 200 Jahren starb das Jahrhundert-Genie E.T.A. Hoffmann, woran heuer weltweit erinnert wird, ist er doch eine Schlüsselfigur der Geistesgeschichte. Genau in der Zeit, in welcher er zum Dichter wurde, erlebte auch die Musikgeschichte eine epochale Öffnung in ganz neue Dimensionen hinein, die kein anderer Schriftsteller so wie er in sein schriftstellerisches Werk umsetzte.

Der Bamberger Autor Andreas Reuß hat dazu eine Novelle geschrieben, die sich auch mit spannenden Überlegungen im Zusammenhang mit Hoffmanns Liebesgeschichten und mit Mozart auseinandersetzt. Yarema Antonenko begleitet den Abend musikalisch am Flügel.