Stimme geht unter die Haut

Aub. „Linda Schmelzer & the Omniblues“ gastieren am Samstag, 9. Juli um 19 Uhr unter dem Titel „Still got the Blues“ im Spitalmuseum Aub. Der Eintritt ist frei.

Im Jahr 2018 gastierte Linda Schmelzer mit der legendären Omni-Blues-Band erstmals im Auber Spitalkeller. Mit ihrer neuen Formation kehrt sie zurück. Diesmal bildet die Open-Air-Bühne im stimmungsvollen Spitalgarten einen würdigen Rahmen.

„Still got the Blues“: Linda Schmelzer singt am Samstag, 9. Juli um 19 Uhr auf der Spitalbühne des Fränkischen Spitalmuseums Aub. © Bischof

Blues-Sängerin Linda Schmelzer muss man nicht groß vorstellen. Wer die weiße Frau mit dem schwarzen Timbre erlebt hat, weiß, was ihn erwartet. Ihre Power-Bluesstimme, mal laut, mal leise, mal heiter oder traurig, geht unter die Haut. Tief aus ihrer Seele sprudelnd, berührt und bewegt sie ihre Zuhörer.

Linda hat erstklassige Musiker dabei: Der exzellente Gitarrist Jochen Volpert, welcher mittlerweile sein achtes Album veröffentlicht hat, kann als musikalischer Desperado bezeichnet werden. Er spielt rebellisch nahezu alle Musikstile, die ihm gefallen, doch wenn es um den Blues geht, dann zeigt sich seine wahre Leidenschaft.

Am Saxofon steht mit Jürgen Faas aus Würzburg ein studierter Musik-Dozent, welcher mit zahlreichen Bigbands und Jazz-Ensembles international unterwegs ist. An den Tasten wirbelt Michael Hauck, der viel beschäftigte Funky-Groove-Chief, bekannt durch die beliebte Monkeyman-Band und das Andre Carswell-Duo.

Den Groove-Teppich legt die Rhythmus-Gruppe der Omni-Blues-Band mit Chui Lang am Bass und Gunnar Olsen an den Drums.