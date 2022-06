Staatssekretärin Sabine Kurtz und der Präsident des Landesbauernverbandes Joachim Rukwied überreichten bei der Jubiläumsveranstaltung „75 Jahre Bauernverband“ Schwäbisch Hall-Hohenlohe -Rems am Bauerntag in Kupferzell persönlich die Hofschilder an sechs neue Lernort Bauernhöfe.

Die Übergabe des Hofschildes signalisierte den Abschluss einer mehrtägigen Qualifikation und zeigte, dass nun

...