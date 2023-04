Kreisjugendblasorchester begeistert mehr als 1000 Zuhörer

Main-Tauber-Kreis. Die jungen Musikerinnen und Musiker des Kreisjugendblasorchesters Main-Tauber (KJBO) haben bei ihren Konzerten in der Stadthalle Grünsfeld und in der Tauberphilharmonie Weikersheim die rund 1000 Besucherinnen und Besucher begeistert. Die Dirigentin Julia Köstlin traf dabei nicht nur bei den Jugendlichen jederzeit den richtigen Ton, sondern fand in ihrer Moderation auch schnell den Bogen zum Publikum.

Mit sinfonischer Blasmusik zu begeistern, ist nicht immer einfach. Der Spielfreude der Jugendlichen ist es zu verdanken, dass der Funke auch schnell auf das Publikum übergesprungen ist. „Ich bin überwältigt von der musikalischen Leistung und dem großartigen Klangkörper des KJBO. Es ist ein hervorragendes Aushängeschild unserer Kulturförderung und ich bin sehr froh, dass es so guten Anklang findet“, sagte Landrat Christoph Schauder.

Das Premierenkonzert in der voll besetzten Grünsfelder Stadthalle besuchten über 300 Gäste. Traditionell schließt sich an das Konzert ein Kreisempfang an, um mit den Sponsoren, den Ehrengästen, den Musikerinnen und Musikern sowie den Angehörigen ins Gespräch zu kommen. Landrat Christoph Schauder ehrte in Grünsfeld zudem noch zwei junge Musiker. Clara Murphy und Gabriel Lang haben bereits zum fünften Mal am KJBO teilgenommen und erhielten dafür eine Ehrennadel sowie einen Gutschein des Musikhauses Martens in Schrozberg.

Das zweite Konzert des KJBO fand am nächsten Tag in der Tauberphilharmonie statt. Diese war bis auf den letzten Platz besetzt. Selbst auf den Treppen der Empore nahmen noch Gäste Platz, um das Konzert am Sonntagnachmittag zu verfolgen.

Organisiert wird das Projekt KJBO vom Amt für Kultur und Tourismus des Landratsamtes in Zusammenarbeit mit dem Verein Taubertäler Bläsertage unter dem Vorsitz von Luk Murphy. „Wir sind sehr stolz, dass wir in der sechsten Auflage des KJBO eine Rekordbeteiligung verzeichnet haben. Es bestätigt uns, dass wir mit dem Konzept die Jugendlichen motivieren können, sich eine Woche ihrer Ferien gänzlich der Musik zu widmen“, erklärte Luk Murphy. Belohnt wurden die Jugendlichen mit dem tosenden Applaus der Zuhörerinnen und Zuhörer. Dozenten der heimischen Musikschulen hatten in der Probewoche mit den jeweiligen Registern die Stücke erarbeitet. Der Amtsleiter für Kultur und Tourismus, Frank Mittnacht, dankte den Dozentinnen und Dozenten Simone Werner (Flöten), Michael Geiger (Hohes Blech), Hubert Holzner (Tiefes Blech), Ralf Schweizer (Saxophone), Martin Scheffel (Schlagwerk) sowie der Dirigentin Julia Köstlin mit einem Weinpräsent des Landkreises.

Einig waren sich die anwesenden Kreisrätinnen und Kreisräte sowie Sponsoren, dass die Investition in die Jugend bestens angelegte Mittel sind. Die Planungen für das KJBO-Projekt 2024 laufen bereits. lra