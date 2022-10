Frischer Wind für alte Gemüsesorten

Main-Tauber-Kreis. Kohlröschen sind ein neues Trendgemüse, das zuerst in Großbritannien angebaut wurde, aber sicherlich auch ein fester Bestandteil der deutschen Küche wird. Diese Mischung aus Grünkohl und Rosenkohl wird auch „flower sprout“ genannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen der jährlich stattfindenden, landesweiten Aktion „Gutes Essen Erntedank“ sowie der Öko-Aktionstage widmen sich das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis und die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis dieser Neuzüchtung.

Rezept-Idee One Pot-Pasta mit Kohlröschen: Zwei Knoblauchzehen pressen, eine Schalotte und 50 Gramm geräucherten Speck würfeln. Zunächst den Speck in einer großen Pfanne in einem Esslöffel Olivenöl anbraten, dann Schalotte und Knoblauch mit anrösten. 400 Gramm Kohlröschen waschen und halbieren, mit der Zwiebelmischung kurz mitbraten und mit 300 Milliliter Gemüsebrühe ablöschen. 250 Gramm ungegarte Pasta (am besten Sorten mit kurzer Garzeit wie Mini-Penne oder Mini-Farfalle) dazugeben und zusammen alles bei mittlerer Hitze garen. Immer wieder rühren, damit die Nudeln von allen Seiten her garziehen können. Mit mediterranen Kräutern, Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Getrocknete Tomaten in Streifen schneiden und zusammen mit einem halben Becher Sahne zum Nudelgericht geben und pikant abschmecken. Mit geriebenem Parmesan servieren. Guten Appetit!

Kohlgemüse sind gerade im Winter aus den regionalen und saisonalen Speiseplänen nicht wegzudenken. Da ist eine Neuzüchtung sehr willkommen, um „alten“ Gemüsesorten ein neues Leben einzuhauchen und in der kalten Jahreszeit Abwechslung auf den Teller zu bringen. Vom Wuchs her sind die Flower Sprouts dem Rosenkohl sehr ähnlich, allerdings sind die Röschen nicht fest, sondern locker und gekräuselt und von der Farbgebung her ins violette gehend.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Serie „Regionale Lebensmittel sind wertvoll“ Flauschige Frucht mit feinem Aroma Mehr erfahren Beim Landestreffen „Schmetterlingsdorf“ zog Interesse auf sich Mehr erfahren Fachmesse „Südback“ in Stuttgart „Wir benötigen jede Bäckerei“ Mehr erfahren

Flower Sprouts sind echte Vitaminbomben, die sowohl roh als auch gekocht gegessen werden können. Ob angebraten, blanchiert, gedünstet oder gekocht, nach nur wenigen Minuten sind die Mini-Kohlköpfe zubereitet, ohne an Konsistenz oder Geschmack zu verlieren. Sie eigenen sich damit als ein idealer Gemüsebegleiter, wenn es mal schnell gehen muss.

Über die Serie

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat vom 29. September bis 23. Oktober landesweit zu Erntedankwochen aufgerufen. Fast zeitgleich organisiert die MBW Marketinggesellschaft mit den Verbänden des ökologischen Landbaus Baden-Württemberg, den Landwirtschaftsverbänden Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) sowie den Bio-Musterregionen vor Ort dieses Jahr die „Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg“, die bis 30. Oktober stattfinden. In diesem Rahmen gab das Sachgebiet Ernährung und Hauswirtschaft am Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in Kooperation mit der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis in einer fünfteiligen, wöchentlichen Serie Anstöße und Anregungen zu wertvollen, regionalen Lebensmitteln. Dies war der letzte Teil.