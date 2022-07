Fördermittel vom Land

Tauberbischofsheim/Stuttgart. „Ich freue mich, dass in diesem Jahr fast eine Million Euro für die Feuerwehren im Main-Tauber-Kreis bereitgestellt werden. Alle 18 Kommunen des Kreises werden für ihre Maßnahmen mit Feuerschutzsteuermitteln gefördert. Alle förderfähigen Anträge können bewilligt werden“, freut sich der Wahlkreisabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Bekanntgabe des Innenministeriums über die Zuwendungen an die Feuerwehren im Land. Die Zuwendungen, die auf den Main-Tauber-Kreis entfallen, betragen knapp 994 000 Euro. Davon erhalten die kommunalen Feuerwehren den Großteil von rund etwa 967 000 Euro, auf die Integrierte Leitstelle sowie Digitalfunkgeräte im Landratsamt entfallen 27 000 Euro.

Über 145 000 Euro kämen der Anschaffung zeitgemäßer Digitalfunkgeräte zugute. Zudem werde mit über 470 000 Euro die Anschaffung neuer Fahrzeuge gefördert. Enthalten seien dabei mehrere mittlere Löschfahrzeuge, Mannschaftswägen sowie Tragkraftspritzfahrzeuge. Gleich vier Fahrzeuge mit einer Gesamtzuwendung von 202 000 Euro würden in Wertheim bezuschusst. Die Feuerwehr in Ahorn-Berolzheim dürfe sich gar über Fördermittel in Höhe von 271 000 Euro freuen, wovon 175 000 Euro auf den Neubau des Feuerwehrhauses sowie 96 000 Euro auf eine Fahrzeuganschaffung entfielen. Ebenfalls 175 000 Euro würden für den Neubau des Feuerwehrhauses nach Königheim fließen. Die Förderbescheide werden derzeit erstellt.

„Die Weichen wurden entsprechend gestellt, dass die Feuerschutzsteuer auch weiterhin in vollem Umfang unseren Wehren zugutekommt. Waren es vor einigen Jahren noch 38 Millionen Euro jährlich an Fördermitteln, so haben wir diesen Betrag mittlerweile mit landesweit 70 Millionen Euro fast verdoppelt, betonte Reinhart.