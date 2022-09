Main-Tauber-Kreis. Unter dem Motto „Es gibt nur ein’ Weg, den Mehrweg“ veranstaltet die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis und der Dehoga Baden-Württemberg, Kreisstelle Main-Tauber, einen kostenfreien Informationstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser findet am Dienstag, 18. Oktober, um 14.30 Uhr, im Großen Kursaal des Kurhauses in Bad Mergentheim statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle gastronomischen Betriebe des Main-Tauber-Kreises, die Getränke oder Speisen anbieten, eine Frischetheke oder einen Imbiss betreiben.

Ab 2023 wird gemäß der Novelle im Verpackungsgesetz Mehrweg zur Pflicht. Demnach müssen EU-weit alle gastronomischen Betriebe mit einer Ladenfläche von mehr als 80 Quadratmetern und mehr als fünf Mitarbeitenden sowie alle Filialen von Ketten eine Mehrwegalternative für Essen und Getränke zum Außerhausverkauf anbieten. Dabei darf die Mehrwegvariante nicht teurer sein als das in Einweg verpackte Produkt.

Wertvollen Beitrag leisten

Mehr zum Thema Landwirtschaftsamt Main-Tauber „Rat zur Saat“ Mehr erfahren Landratsamt Neuen Film veröffentlicht Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Unterbringung Main-Tauber-Kreis: So viele Flüchtlinge wie seit 2016 nicht mehr Mehr erfahren

Zahlreiche Gastronomen sowie Händler bieten bereits Mehrweglösungen an, obgleich sie nicht unter die Novelle fallen.

„Ziel ist es, Mehrweglösungen in die breite Anwendung der regionalen Betriebe im Main-Tauber-Kreis zu bringen, um gemeinsam einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt Landrat Christoph Schauder.

Außer allgemeinen Informationen zu Mehrweg und Abfallvermeidung werden die am Markt und auch bereits im Main-Tauber-Kreis etablierten Unternehmen reCup GmbH aus München, Local to go GmbH aus Cleebronn und Mehrwegkonzepte Service GmbH aus Bad Mergentheim ihre Mehrwegsysteme vorstellen.

Die Informationsveranstaltung findet als hybrides Format statt. Die Teilnehmerzahl im Kursaal ist begrenzt, eine Warteliste wird geführt. Anmeldungen werden bis Freitag, 7. Oktober, per E-Mail (wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de) entgegengenommen.

Für die digitale Teilnahme wird um Rückmeldung unter Angabe der E-Mail-Adresse bis Freitag, 14. Oktober, gebeten. Der Einwahllink wird zeitnah vor dem Termin übermittelt.