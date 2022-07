Ein Leben für die Musik

Bieberehren. Ein besonderes Jubiläum wurde in Bieberehren gefeiert. Im Gottesdienst am Patrozinium Peter und Paul wurde Hermann Vogel für über 65 Jahre als Kirchenmusiker geehrt. Das eigentliche eiserne Jubiläum ist im Jahr 2020 wegen der Einschränkungen rund um Corona untergegangen. Jetzt wurde es endlich nachgeholt.

Seit 1955 hat Hermann Vogel in Bieberehren die Orgel gespielt, als Kirchenmusiker mit Sängerinnen und Sängern zusammen die Gottesdienste gestaltet. Vielen jungen Menschen hat er den Weg zur Musik gezeigt.

Mit dem Chor „Hermann-Singers“, die sich nach ihrem Gründer und Dirigenten nannten, hat er in Bieberehren auch das „Neue Geistliche Liedgut“ bekannt gemacht. Seit 67 Jahren spielt er als Kirchenmusiker in Bieberehren und so mancher Gemeinde in der Nachbarschaft. Dafür bedankten sich Pfarrer Hanft, die Kirchenverwaltung und die ganze Kirchengemeinde.