20 Ausbildungsbotschafter für ihr Engagement gewürdigt

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen der landesweiten Initiative „Ausbildungsbotschafter“ wurden 20 junge Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet und verabschiedet. Die Initiative wird durch den Firmenausbildungsverbund fabi begleitet. Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende, die in den Schulen des Main-Tauber-Kreises über ihren Beruf, den Weg dorthin und die berufliche Ausbildung informieren.

„Sie vermitteln durch ihre eigenen Erfahrungen ein authentisches Bild unseres dualen Ausbildungssystems. Mit Ihrem vorbildlichen Einsatz in diesem Ehrenamt inspirieren Sie andere junge Menschen, die vor der eigenen Berufswahl stehen und leisten somit einen unschätzbaren Beitrag, um Fachkräfte in der Region zu gewinnen. Für dieses Engagement möchte ich mich im Namen des gesamten Landkreises ganz herzlich bei Ihnen bedanken“, erklärte Landrat Christoph Schauder. Als Anerkennung für ihre Tätigkeit erhielten die Jugendlichen eine Urkunde von Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und ein kleines Präsent.

Ausbildungsbotschafter befinden sich selbst jeweils im zweiten oder dritten Lehrjahr. Sie geben den fast gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern Einblicke in ihren Alltag im Unternehmen sowie in der Berufsschule. Im Anschluss an ihre Vorträge in den Klassen stehen sie den Schülerinnen und Schülern für Fragen zur Verfügung.

Die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis nimmt bereits seit September 2011 mit dem Kooperationspartner fabi an dem vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg landesweit geförderten Projekt teil. Im Rahmen einer eintägigen Schulung werden jährlich neue Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter ausgebildet, die anschließend ihren Werdegang in den Schulen präsentieren.

Weitere Informationen gibt es beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 1, in Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341/825824 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. Auch auf der Website des Firmenausbildungsverbundes unter www.fabi-ev.de könnensich interessierte Unternehmen informieren.

Die Leitstelle der vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg geförderten Landesinitiative Ausbildungsbotschafter ist beim Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag angesiedelt. Weitere Partner der Initiative sind der Baden-Württembergische Handwerkstag, die Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg.

Landesweit kümmern sich 25 Koordinatoren darum, Auszubildende zu gewinnen, vorzubereiten und zu begleiten. Die Kreis-Wirtschaftsförderung hat den Firmenausbildungsverbund fabi mit der Koordination des Projektes beauftragt.