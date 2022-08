Wittighausen war das Mekka der Viertelesschlotzer

Unterwittighausen. Erneut beste Stimmung und reger Besucherzuspruch herrschte beim 8. Wittighäuser Weindorf, das Corona bedingt nach zweijähriger Zwangspause und zweimaliger Absage am vergangenen Wochenende nachgeholt stattfinden konnte. Mit erneut insgesamt 24 Weinspezialitäten aus den drei umliegenden Weinanbaugebieten Baden, Franken und Württemberg präsentierte das Organisationsteam des SV Wittighausen (SVW) wieder auf dem Hof der Grundschule in Unterwittighausen eine große Sortimentspalette.

„Hurra, wir leben noch“, gab SVW-Vorsitzender Gerhard Bachert als Devise des vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ zertifizierte Wittighäuser Weindorfs aufgrund der erforderlichen Unterbrechung in seiner launigen Begrüßung bei der offiziellen Eröffnung aus. Zugleich bedankte sich der SVW-Vorsitzende insbesondere beim Weindorfkomitee für dessen monatelanges Engagement und Leistungsvermögen, um dieses Fest wieder auf die Beine zu stellen. „Unsere Vorfahren hier in Wittighausen waren schon sehr schlau. Sie haben uns genau in die Mitte von Franken, Baden und Württemberg sowie der ganzen Weinberge in die umgebende Nähe gesetzt, ohne jedoch die ganzen Arbeiten und Mühen aufzulasten“, meinte Bachert humorig.

„Die Vielfalt hier auf dem Wittighäuser Weindorf ist wohl wirklich einmalig. Ich kenne ansonsten kein Weinfest, bei dem die Winzer aller drei Weinanbaugebiete im Taubertal so vereint präsentiert werden sowie deren Weine probiert und verglichen werden können“, attestierte die amtierende Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille beeindruckt.

Marcus Wessels schloss sich dem Dank an die Organisatoren, Akteure, Helfer und Unterstützer an. Darüber hinaus drückte der Bürgermeister explizit seine Hoffnung aus, dass das Wittighäuser Weindorf auch im kommenden Jahr sowie damit in neunter Auflage stattfinden könne und werde.

Im weiteren Verlauf des Abends waren bei geradezu idealem Sommerwetter die Sitz- und Tischreihen sowohl unter den Zelten als auch im Freien komplett gefüllt. Gleichzeitig herrschte auch an den Stehtischen, nebst an den Wein-, Getränke- und Essensständen äußerst reger Andrang.

Am Sonntag unterhielt die Musikkapelle Vilchband, die vom 2. bis 5. September mit einem großen Fest und zahlreichen Attraktionen ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern wird, die Gäste des Wittighäuser Weindorfs musikalisch.

Positive Bilanz

Im Anschluss zeigte sich SVW-Vorsitzender Gerhard Bachert stellvertretend für das gesamte Organisationsteam sowohl mit dem Besucherzuspruch als auch mit dem gesamten Verlauf des 8. Wittighäuser Weindorfes sehr zufrieden.