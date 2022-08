Edle Tropfen und tolle Stimmung im Weingut in Lauda

Lauda. Beste Stimmung und Unterhaltung sowie reger Besuch herrschten beim 17. Hofweinfest im Weingut Johann August Sack in Lauda am Wochenende. Dabei standen unter dem Motto „Gemeinsam Wein genießen“ im Hof und Garten des Familienweinguts eine große Auswahl an ausgezeichneten Wein- und Sektspezialitäten, kulinarische Genüsse und musikalische Leckerbissen auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den musikalischen Auftakt sorgte am sehr gut besuchten Freitagabend das Trio „Die drei Franken mit dem Kontrabass“ aus dem Raum Würzburg. Kit Kiesel, Ralph Stövesandt und Jag Zezula boten mit Saxofon, Kontrabass, Akustikgitarre und Gesang Entertainment vom Feinsten. Gleichzeitig zogen sie bis in den späten Abend hinein unplugged immer auf Tuchfühlung mit dem Publikum stationsweise durch die Bankreihen. Dabei wurden unter anderem Perlen aus der Pop- und Rockgeschichte, beliebte Oldies und Evergreens, jazzige Klänge zum Zurücklehnen sowie populäre Schlager oder fränkischer Rap und Hip-Hop geboten. Besondere Höhepunkte waren Lieder mit kabarettistischen Nuancen, bei denen das fröhliche Trio im unterfränkischen Dialekt Alltagsthemen mit einem ironischen Augenzwinkern aufs Korn nahm.

Für teils mitreißende, teils beschaulichere Stimmung sorgte am Samstagabend vor ebenfalls sehr zahlreichem Publikum die Combo „Drei Freunde“ aus dem Mittleren Taubertal. Wolfgang Ascher, Eberhard Dörr und Oskar Fuchs unternahmen mit den Gästen eine abwechslungsreiche Reise durch die Musikgeschichte von den 20er Jahren bis zur Moderne. So erklangen Lieder, Balladen, Evergreens oder Hits zum Beispiel von den „Comedian Harmonists“, Max Raabe, Willy Astor, Reinhard Mey, Hannes Wader, „Ich und Ich“ und den Sportfreunden Stiller. Veranstalter Karlheinz Sack und die drei Freizeitmusiker kündigten an, dass das Trio seine beim Hofweinfest zu erwartende Gage der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen zweckgebunden für den Mehrgenerationen-Spielplatz im „Altsee“ in Lauda spenden werde.

Mehr zum Thema „Heddebörmer Musikanten“ Viel Musik bei bestem Wetter Mehr erfahren Auszeichnung Beckstein: Winzergenossenschaft ist „Spitze in Baden“ Mehr erfahren

Für kulinarische Genüsse sorgte an beiden Abenden der Catering-Service „Zum Schwarzen Bock“ von Isabel Cortes aus Hasloch (Main-Spessart-Kreis). Dazu gab es neben alkoholfreien Getränken eine breite Auswahl an Weiß-, Rosé- und Rotweinen verschiedener Jahrgänge des Weinguts Sack. Besonders nachgefragt waren nach Aussage von Geschäftsführer Karlheinz Sack heuer Souvignier gris – eine noch relativ neue pilzwiderstandsfähige Rebsorte – sowie Bacchus, Rivaner und feinfruchtiger Riesling. Ebenso sehr beliebt seien die von Junior und Jungwinzer Johannes Sack kreierten Cocktails wie etwa „Wilder Müller“ gewesen. Zusammenfassend zeigte sich Karlheinz Sack sehr zufrieden mit dem guten Besuch an den zwei Tagen des Weinfests und mit der stets herrschenden ausgezeichneten Stimmung.

„Das Hofweinfest funktioniert jedoch nur so gut und ist durchführbar, da die gesamte Familie hilft“, betonte er mit Blick auf den vielerorts beklagten Personalmangel in den Gastronomie-, Fest- und Veranstaltungsbereichen. pdw