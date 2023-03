Rettungsgrabungen verteuern Bauplatzpreis im Baugebiet in Vilchband

Bürgermeister Marcus Wessels gab bekannt, dass im Gemeindegebiet zwei Projekte durch Fördermittel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum. Bezuschusst werden mit insgesamt 65 000 Euro jeweils private Vorhaben in Vilchband in der Kategorie „Innenentwicklung / Wohnen“.

Ferner teilte Wessels mit, dass das Landratsamt den Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wittighausen bewilligt hat.

Einhellig genehmigt hat der Rat die Annahme von Spenden durch die Gemeinde im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt knapp über 9000 Euro, unter anderem zweckgebunden für die Naturgruppe des Kindergartens, für Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, für die Anschaffung von frei zugänglichen Defibrillatoren in allen Ortsteilen und für die Ertüchtigung eines Spielplatzes in Oberwittighausen.

Gemeindemitarbeiter Frank Lurz wurde vom Rat zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gutachterausschusses Wittighausen bestellt. Nachdem der bisherige Inhaber dieses Postens Christoph Kastl die Gemeinde Wittighausen zum 31. März verlassen wird, übernimmt Lurz dieses Amt ab 1. April. Vorsitzender bleibt weiterhin Sebastian Henneberger. Zwar hat d Wittighausen mit Wirkung zum 1. April 2021 die Aufgaben der Grundstückswertermittlung dem gemeinsamen Gutachterausschuss „Main-Tauber-Süd“ bei der Stadt Bad Mergentheim übertragen, allerdings werden die bisherigen Gutachter der Gemeinde Wittighausen bis zum Ende der regulären Dienstzeit des Gutachterausschusses der Stadt Bad Mergentheim am 14. Januar 2024 weiterhin funktionsgleich nachbestellt.

Ratsmitglied Herbert Reinhard plädierte dafür, in einer der nächsten Sitzungen darüber zu befinden, ob das Baugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen erweitert werden sollte.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist am Dienstag, 4. April, um 19 Uhr im Rathaus in Unterwittighausen. pdw