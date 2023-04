Marianne und Günther Auernhammer besonders geehrt

Wittighausen. Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Nabu-Ortsgruppe standen Ehrungen.

Nach dem Totengedenken berichtete der Vorsitzende Jürgen Hönninger über die Aktivitäten des Jahres 2022. Bei den naturkundlichen Wanderungen richtete man den Blick vor allem auf die heimische Vogel- und Pflanzenwelt. Mit über 20 engagierten Helfern war die Krötenzaunbetreuung am See in Vilchband und am Ried die größte Hilfsaktion des Vereinsjahres. Jürgen Hönninger führte mit der Grundschule Wittighausen und Bütthard jeweils eine Krötenexkursion durch. Rudi Moll nahm einen Tag die Naturgruppe des Kindergartens mit an den Zaun und ließ die Kinder die Kröten einsammeln. Die Jugendabteilung schaute am See in Vilchband nach dem Wohl der Kaulquappen. Ein großer Erfolg war auch wieder die Fußwallfahrt zum Würzburger Käppele. Im Sommer wurde das Vereinsheim, das durch einen Brandschaden teilweise stark beschädigt worden war, wieder grundlegend saniert. Zum Wittighäuser Ferienprogramm organisierte man das Ökomobil des Landes Baden-Württemberg. 14 Kinder untersuchten die Sträucher und Tiere des Waldes und betrachteten ihre Funde unter dem Mikroskop. Viele Mitglieder beteiligten sich im Herbst an der Säuberung der rund 300 Nistkästen in den Wäldern rund um Wittighausen. Im Oktober wurde mit der Naturgruppe des Kindergartens und der Jugendabteilung Äpfel geerntet und mit großer Begeisterung selbst Apfelsaft abgepresst.

Neben der Pflege der Amphibientümpel im Bergwald und im Uhlberg stand auch die Neuanlage eines Amphibiengewässers im Eichholz auf der Agenda. Mit der Unterstützung durch Leader konnte hier ein neues Becken, das von der Eichquelle gespeist wird, gebaut werden. „Diese Wasserbecken werden für die Tiere des Waldes immer wertvoller, gerade im Hinblick auf die trockenen und heißen Sommer“, so Hönninger. Der Wüstenbussard war die Attraktion am Nabu-Stand des Weihnachtsmarktes. Mit dem Dank an alle Mitglieder für ihr Engagement schloss der Vorsitzende seine Ausführungen.

Nach dem Kassenbericht durch Marianne Auernhammer beantragte Achim Michel die Entlastung des Vorstands. Christine Schwägerl, Dr. Reiner Saltin und Gerhard Lurz wurden für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Eine ganz besondere Auszeichnung für ihre großartigen Verdienste um den Naturschutz wurde Marianne und Günther Auernhammer verliehen. Jürgen Hönninger überreichte ihnen die Nabu-Ehrennadel in Gold. jhoe