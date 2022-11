Die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag fand am Sonntag auf dem Friedhof in Eichel statt. Darin erinnerten die Redner an die Opfer von Krieg und Gewalt. Mitglieder des Fördervereins der Reservistenkameradschaft Wertheim legten an den Denkmälern für die Weltkriegsgefallenen Kränze nieder. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Chor „Feelings“ und die Musikschule Wertheim.

