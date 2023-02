Wertheims Wölfe gehen tierisch ab

Wertheim. „Die WCW geht tierisch ab“; Unter diesem Motto feiert die Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) in den nächsten Wochen Fastnacht. Prinzessin Yvonne I. von den roten Wollsocken und Prinz Sven I. von der schnellen Schraube (Bild) versprechen dem Publikum bei den Fremdensitzungen am Samstag, 4. Februar, und am Samstag, 11. Februar, jeweils um 19.11 Uhr in der Main-Tauber-Halle ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit anschließender After-Show-Party und Tanz. Restkarten sind online unter www.all-heul.de oder im Geschäft Fuchsnest Kindermode, Eichelgasse 15 in Wertheim erhältlich.

Die Kindersitzung der kleinen Wölfe findet am Sonntag, 5. Februar, um 14.11 Uhr in der Main-Tauber-Halle statt. Prinzessin Lia I. von der turnenden Matte und Prinz Ben I. von den Gesetzten Segeln freuen sich mit über 100 Kindern, die in den vergangenen Monaten ihre Show-Nummern mit großem Engagement einstudiert haben, auf ein großes Publikum.

© Fotostudio Schäfer

Karten für die Kindersitzung gibt es an der Tageskasse, weitere Informationen unter www.all-heul.de im Internet. zug/Bild: Fotostudio Schäfer