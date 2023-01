Charmante Hoheiten

Assamstadt. Ein äußerst charmantes Kinderprinzenpaar haben die Schlackohren in der Fasnachtssaison 2023 ausgemacht: Mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Emelie (Hinterlang) I. und Tollität Prinz Anton (Freudenberger) I. steht ein Pärchen bereit, dem Fasnacht bereits in die Wiege gelegt wurde. Von klein auf gehören beide der bekannten Wagenbauergruppe „Krummer Winkel“ an. Auf jeden Fall fiebern sie ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei den Prunksitzungen am Samstag, 11. Februar sowie am 18. und 19. Februar entgegen. Karten für alle Sitzungen gibt es bei der Volksbank in Assamstadt. Diese können dort auch unter Telefon 06294/42260 oder per Fax 422639 erworben werden. Zeitgleich ist der Online-Kartenvorverkauf über die Homepage freigeschaltet. Bild: Torsten Geißler

