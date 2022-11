Wertheimer Weihnachtsmarkt öffnet an allen vier Adventswochenenden

Wertheim. Der Wertheimer Weihnachtsmarkt findet an allen vier Adventswochenenden von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 18. Dezember, statt. In dieser Zeit sind die Parkplätze in der Innenstadt kostenlos. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 25. November, um 17.45 Uhr auf der Bühne auf dem Marktplatz. Jeden Freitag findet von 18 bis 21 Uhr eine Glühweinparty mit Live-Musik statt. Flankiert wird das umfangreiche Programm von diversen Veranstaltungen in der Stiftskirche, den Adventsfenstern und der Weihnachtsausstellung im Glasmuseum.

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, sowie am Samstag, 17. Dezember, und Sonntag, 18. Dezember, jeweils ab 13 Uhr auf dem Mainplatz statt.

