Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tourismus - Corona-Ausbrüche auf Flusskreuzfahrtschiffen sind bisher in Wertheim kein Thema / Pro Jahr über 500 Anlandungen Wertheimer Flusskreuzfahrtschiffe haben ausgeklügelte Hygienekonzepte an Bord

Eine Schiffsreise ist etwas Tolles. Schwierig wird es, wenn Corona an Bord ausbricht. In Wertheim ankern jedes Jahr über 500 Schiffe pro Jahr. Bisher blieben deren Passagiere an Bord vom Virus verschont. Christiane Förster erklärt wieso.